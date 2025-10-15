Derivado de 'Outlander' tem teste de virgindade e sexo quase explícito

O universo de "Outlander" se expande com "Blood of My Blood", um derivado com a mesma mistura de romance, drama histórico e polêmica que consagrou a série original.

A nova produção, disponível no Disney+, explora as origens dos personagens Jamie Fraser e Claire Randall, narrando, em duas linhas temporais distintas, o romance proibido de Ellen MacKenzie e Brian Fraser nas Terras Altas da Escócia do século XVIII, e a história dos pais de Claire na Inglaterra da Primeira Guerra Mundial. Uma segunda temporada já foi encomendada.

E, como era de se esperar, a série não foge de cenas intensas. O oitavo episódio, intitulado "Uma Mulher Virtuosa", apresenta um dos momentos mais cruéis para a personagem de Ellen MacKenzie (interpretada por Harriet Slater): um teste de pureza (virgindade) para provar seu valor.

O criador da série, Matt B. Roberts, detalhou o compromisso com o realismo histórico na cena. "A gente queria ser o mais real possível. Pesquisamos muito no roteiro, e o departamento de adereços também se dedicou para os instrumentos parecerem reais. Nosso objetivo era que as ações fossem fiéis ao período retratado", explicou Roberts ao site de fã Claire and Jamie.

Ele ainda acrescentou que a autenticidade é crucial, pois "ajuda tanto na interpretação dos atores quanto na experiência do público", e revelou um detalhe surpreendente. "Os homens ficaram mais surpresos do que as mulheres, então percebemos precisarmos mostrar isso na história".

A abordagem em relação às cenas de intimidade também foi tratada com meticuloso cuidado. Em um dos episódios, Ellen e Brian consumam seu romance proibido em uma sequência extensa e coreografada. Os atores Jamie Roy (Brian Fraser) e Harriet Slater (Ellen) participaram ativamente do processo criativo.

"Era muito importante que fosse colaborativo desde o início", afirmou Roy ao The Hollywood Reporter. "Nós nos envolvemos com a história desde o começo, e foi como ensaiar uma dança — quantos tempos vamos dedicar a certas coisas, em que tempos as mãos vão se mover. É tudo muito técnico. Uma vez que ficamos confortáveis, pudemos realmente focar na minha atuação e ser vulnerável."

Janie Roy e Harriet Slater são par romântico em 'Outlander: Blood of My Blood' Imagem: Disney+/Divulgação

Slater destacou a importância do olhar feminino e do consentimento da personagem. "Decidimos que seria a Ellen que levaria Brian para longe, para mostrar que ela estava consentindo e que ela realmente queria aquilo. Acho que foi muito importante transmitir isso", disse a atriz.

Roy complementou, explicando que Brian "está garantindo que não está machucando ela, e que está tudo bem para continuar". Slater finalizou, destacando a potência dos gestos: "Discutimos... a importância das mãos em vez da nudez, por exemplo, o toque de uma mão, uma mão no rosto ou no cabelo, e o quão poderoso isso pode ser".

Enquanto na tela as cenas são de alta tensão e drama, nos bastidores o clima era de total descontração e união. Em entrevista a Splash, Roy e Slater descreveram a produção como uma "família".

"Nós nos divertimos demais. Quer dizer, nós saímos mais fora do set do que no trabalho, eu acho", contou Roy. "Todos nós nos conhecemos por volta do Natal e fizemos muitas comemorações e festas juntos. E nos conhecemos muito rapidamente. Realmente parece uma família lá".

Harriet Slater em 'Outlander: Blood of My Blood' Imagem: Foto: Divulgação/Starz

Para a atriz Slater, fazer parte de "Blood of My Blood" soou como um reencontro com o destino. Ela revelou que, anteriormente, havia sido convidada para fazer um teste para o papel de Brianna, mas outro trabalho a impediu. "É engraçado como isso acontece na vida. Às vezes, alguma coisa não pode acontecer por algum motivo, e então 'Blood of My Blood' surgiu," refletiu. Sobre a personagem atual, ela foi categórica: "E acho que me encaixo melhor com Ellen MacKenzie."

A imersão no século XVIII foi um dos tópicos mais divertidos para eles. Slater explicou como os figurinos foram essenciais para a construção das personagens. "Usamos espartilhos e você fica com uma postura diferente. Você se move de forma diferente. E você tem essas saias grandes e pesadas, o que definitivamente ajuda com a personagem," detalhou.

Jamie Roy e Harriet Slater em 'Outlander: Blood of My Blood' Imagem: Foto: Divulgação/Starz

Já Roy, brincou com os desafios mais peculiares de se viver em um universo de ficção. "Acho que ter que viajar no tempo foi difícil para mim. Sim, é uma coisa estranha de se interpretar, viagem no tempo," disse, rindo. Ele ainda provocou a colega de elenco: "E, sabe, a Hariet teve que fingir estar apaixonada por mim. Isso foi difícil."

Diferente da série principal, "Blood of My Blood" não é uma adaptação direta de um livro de Diana Gabaldon, o que deu ao elenco uma liberdade única.Slater destacou o alívio de não carregar o peso das expectativas dos leitores: "Foi bom não ter essa pressão. Estes não são personagens com os quais as pessoas já passaram muito tempo imaginando antes de nos ver interpretando."

Roy concordou e completou, explicando o processo: "Temos a Claire para usar como base. Mas a partir daí, cabe a nós usarmos nossa imaginação. O roteiro informa quem esses personagens são e então podemos construir a partir daí", concluiu.