Corpo de ex-Malhação Felipe Selau será velado hoje no Paraná

Felipe Selau participou de Malhação entre 2013 e 2014 - Reprodução/Instagram
De Splash, em São Paulo

15/10/2025 08h22

O corpo de Felipe Back Selau, ex-Malhação, será velado hoje em Céu Azul, cidade do Paraná.

O que aconteceu

Ainda não há o horário do velório e do sepultamento. Priscila Back, irmã do ator, informou que o corpo deve chegar em Foz do Iguaçu às 14h15. A partir daí, seguirá no carro funerário para Céu Azul.

O caixão será fechado. Felipe Back tinha 31 anos e foi encontrado morto ontem, em seu apartamento em São Paulo.

Morte

Amigos, companheiros de trabalho e familiares tiveram dificuldades para entrar em contato com Felipe nos últimos dias. Em vídeo divulgado ontem nas redes sociais, Priscila Back afirmou que o corpo foi encontrado após um amigo ir até o apartamento e pedir ajuda a um chaveiro.

Priscila não informou detalhes sobre a causa da morte. Foram encontrados antidepressivos no local, segundo a irmã de Felipe.

Uma perícia foi realizada no local, informou a atleta. Splash procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que afirmou precisar de mais informações sobre o caso, como local e horário da ocorrência, para apurar novas informações.

Atualmente, ele trabalhava como produtor executivo da empresa Chilli Beans e utilizava o nome artístico de Felipe Céu. Em Malhação, Felipe interpretou o personagem Paulo Tiago na temporada intitulada "Malhação, Casa Cheia".

