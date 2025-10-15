Viúvo, César flagra Fátima antes do parto e de golpe final em 'Vale Tudo'

César (Cauã Reymond) e Fátima (Bella Campos) se reencontram após morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo". Veja como será.

O que vai acontecer

Relação entre Fátima e César ganha novos contornos. O casal, que já foi cúmplice em golpes e traições, se afastou, mesmo esperando um filho.

César, que herdou a fortuna e os negócios de Odete, se tornou bilionário e vive cercado de luxo. Fátima, por outro lado, agora trabalha como balconista em uma padaria, algo que ela considera uma grande humilhação.

Os dois se reencontram de forma inusitada. Durante uma visita a um dos empreendimentos herdados da falecida empresária, César decide parar para tomar um café. Para sua surpresa, é justamente na padaria onde Fátima trabalha.

A cena marca o primeiro diálogo entre os dois desde a morte de Odete. "Então você tá trabalhando aqui...", dirá César, surpreso. "É, mas é só temporário", responderá Fátima, mantendo a postura.

Na sinopse, César e Fátima aparecem juntos no último capítulo. Eles estarão ao lado de Olavo (Ricardo Teodoro) e de Carvana (ator não divulgado), personagem entra na trama para dar uma vida luxuosa a Fátima.