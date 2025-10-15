A Fazenda: Fernando, Rayane, Matheus e Yoná estão na quarta roça

A quarta roça de A Fazenda 2025 (Record) começou a ser formada e conta com Matheus, Rayane e Yoná. Enquanto Fernando garantiu a primeira vaga confirmada na votação popular, os outros peões vão disputar a Prova do Fazendeiro e a chance de escapar da berlinda. Quem você quer que vença a prova de hoje?

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem deve escapar da 4ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 3163 votos 29,28% Matheus 35,57% Rayane 35,16% Yoná Total de 3163 votos

Como a roça foi formada

Poder do lampião

A Fazenda 2025: Wallas ficou com um poder e entrou o segundo para Carol Imagem: Reprodução/RecordPlus

Wallas, o vencedor da Prova de Fogo, entregou o poder laranja para Carol e ficou com o branco. Com ele, o peão trocou todos os moradores da baia. Saíram Yoná, Martina, Toninho e Will e entraram a Duda, Saory, Rayane e Tàmiris.

Indicação do Fazendeiro

Dudu Camargo, fazendeiro pela segunda vez na edição, começou falando de Nizam e apontando que gostaria que ele estivesse na roça, mas que ele teve um atrito com Fernando sobre suas atitudes. Ele, então, indicou Fernando. "Fernando, você vai! Você se resolva com o Nizam e quem saiba você se resolva com ele!"

A indicação de Fernando foi celebrada pelos demais peões da casa.

A Fazenda 2025: Dudu Camargo faz sua indicação Imagem: Reprodução/RecordPlus

Quem votou em quem

Martina votou em Mesquita;

Saory votou em Carol;

Créo votou em Yoná;

Mesquita votou em Yoná;

Yoná votou em Carol;

Fernando votou em Maria;

Matheus votou em Mesquita;

Michelle votou em Yoná;

Maria votou em Mesquita;

Gaby votou em Carol;

Rayane votou em Yoná;

Nizam votou em Yoná;

Wallas votou em Yoná;

Tàmires votou em Carol;

Walério votou em Yoná;

Duda votou em Carol;

Carol votou em Yoná;

Fabiano votou em Yoná;

Kathy votou em Yoná;

Shia votou em Yoná;

Toninho votou em Yoná;

Will votou em Mesquita.

Com o poder laranja em mãos, Carol anulou os votos recebidos. Com isso, Yoná ocupa o segundo banco da roça com 12 votos. "Eu não salvaria essa senhora", apontou Carol.

Baia e resta um

Yoná, a mais votada, puxou Rayane para a roça: "Vamos mostrar os seios juntas". A peoa citou às vezes em que a peoa mostrou os seios na casa, mesmo com os mamilos tampados.

Já Matheus foi 'esquecido' no resta um por Saory: "Não tenho nem o que falar", lamentou. Ele vetou Fernando de fazer a prova.

A Fazenda 2025: Matheus sobra no resta um Imagem: Reprodução/RecordPlus