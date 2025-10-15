Topo

Com look decotado, Heidi Klum faz piada ao mostrar pelo nos seios

Heidi Klum brinca sobre pelos nos seios - Andreas Rentz/Getty Images
Heidi Klum brinca sobre pelos nos seios Imagem: Andreas Rentz/Getty Images
15/10/2025 08h46

Heidi Klum, 52, uma das supermodelos mais icônicas do mundo da moda, brincou com o fato de ter pelos nos seios.

O que aconteceu

Heidi mostrou que lida com o envelhecimento e as mudanças do corpo com total naturalidade. A apresentadora do "Germany's Next Topmodel" compartilhou um vídeo no Instagram em que aparece com um vestido preto decotado e comenta sobre o detalhe inusitado.

Enquanto filmava a si mesma, Klum deu zoom no decote e apontou para um pequeno pelo visível na região dos seios. Rindo da situação, ela perguntou diretamente aos seguidores: "Você tem pelo nos seios?"

A brincadeira viralizou e arrancou risos dos fãs, justamente por tratar com leveza um assunto que muitas pessoas evitam comentar. Essa não é a primeira vez que Heidi aborda esse tipo de tema. Em uma entrevista recente à revista Real Simple, ela contou que passou a notar novos pelos surgindo com o passar dos anos, especialmente no queixo e na região do busto, e comentou: "Alguns deles são do tamanho do meu dedo mindinho!", disse, aos risos.

Apesar da surpresa inicial com essas mudanças naturais, Klum reforçou que tem aprendido a encarar tudo com leveza e sem paranoia. "Só penso: 'Opa, você não estava aí ontem!'", completou.

Imagem: Reprodução/Instagram

Com look decotado, Heidi Klum faz piada ao mostrar pelo nos seios

