Chico Barney diz que não participaria do BBB: 'Já tenho problema demais'

Chico Barney não pensa duas vezes quando o assunto é participar do Big Brother Brasil. Espectador e comentarista de reality shows, Chico cravou no Alt Tabet, do Canal UOL, que não aceitaria fazer parte do elenco da casa.

"De jeito nenhum", respondeu. "Eu já tenho problema demais, cara. E não pretendo morar com outras 25 pessoas", brincou o colunista de Splash. Ao ser lembrado de que teria de dividir um banheiro, foi ainda mais enfático: "De jeito nenhum. Jamais."

Antonio Tabet também rejeitou a ideia de viver confinado, ainda que com um bom cachê. "Eu bebo muito pouco, então ia ver aquelas pessoas bebendo ali... Eu não suporto música ruim", afirmou. Barney riu: "Quarta e sábado o senhor já estaria em apuros."

A dupla ainda se divertiu imaginando como seria a rotina dentro da casa mais vigiada do país. "Prova de resistência? Eu seria o primeiro eliminado. Minha coluna não merece isso. Tudo certo, vamos pro paredão", disse Tabet.

Para Barney, conhecido por comentários ácidos e leituras detalhadas sobre realities e novelas, o principal obstáculo é justamente o nível de autoconsciência. "A pessoa precisa estar um pouco mais liberta de si mesma pra participar de um programa assim", disse ele.

O reality show, o BBB especificamente, é a última fogueira que faz diferentes tribos se sentarem juntas pra falar da mesma coisa. Ele é o último balizador da cultura popular, assunto de fila de padaria. Chico Barney

Chico Barney elege 'camarote dos sonhos' para BBB 26: 'Craque Neto e Urach'

Chico Barney já tem sua escalação ideal caso a Globo queira turbinar o camarote do Big Brother Brasil 26. O colunista de Splash montou o que chamou de "elenco dos sonhos" para o reality.

"Eu gosto da curadoria do Carelli, da Fazenda, porque ele vai no não óbvio", começou Barney, elogiando o diretor da Record. "A gente tende a achar que quanto mais famoso, mais interessante. E, normalmente, é o contrário. Quanto mais bem-sucedido, menos o cara se envolve."

Ele citou o caso de Tiago Abravanel, que participou do BBB 22. "O Tiago é talentoso, gente boa, mas acho que ele não estava no lugar certo. Reality de confinamento precisa de conflito, e ele estava muito na vibe do 'vamos ser amigos, tá tudo bem, vamos cantar'."

Na hora de escalar seu time, Chico não hesitou: "Eu sempre falo do Filipe Dylon. Acho que ele tem algo bacana a oferecer. E queria muito ver o Craque Neto num reality."

A sugestão empolgou Tabet: "Eu pararia tudo o que estivesse fazendo pra assistir ao Neto num reality show."

"Infelizmente, ele é muito bem-sucedido. Mas se tirasse uma folguinha de 100 dias da Band, ia ser sensacional", brincou Barney.

Entre os nomes femininos, Chico disse que adoraria ver o retorno da Andressa Urach: "Ela participou da Fazenda há mais de dez anos, muita coisa mudou. Seria interessante vê-la no BBB."

Fechando o elenco, o colunista ainda emendou outro veterano da TV: "Sérgio Mallandro é bom também. Eu queria ver o 'day after' dele, como é o Sérgio Mallandro acordando."

Elenco dos sonhos de Chico Barney para o BBB 26:

Craque Neto

Andressa Urach

Filipe Dylon

Sérgio Mallandro

