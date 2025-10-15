Carmo Dalla Vecchia abandona cabelo platinado e mostra novo visual

Carmo Dalla Vecchia abandonou o bigode e o cabelo platinado e exibiu um novo visual nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator recebeu elogios nas redes sociais. "Parece IA de tão lindo", escreveu um seguidor. "Um divo. Chorem mais, haters", comentou outra admiradora.

Nos últimos meses, Dalla Vecchia rebateu críticas a sua aparência. "Você realmente acha que eu gostaria de ler de alguém que como eu estou não está bom? O mais incrível é que as pessoas são escrotamente infelizes dizendo que gostam de você e que você é lindo, portanto não se estrague. Imagina se saíssemos por aí dizendo: 'emagreça, volte a pintar seus cabelos, pois os brancos não lhe caem bem. Sua fofa, vá cagar! Não preciso de fãs passivas agressivas", escreveu recentemente, em resposta a uma fã.