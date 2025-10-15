Topo

Entretenimento

Carmo Dalla Vecchia abandona cabelo platinado e mostra novo visual

Carmo Dalla Vecchia abandonou o visual platinado e o bigode - Reprodução/Instagram
Carmo Dalla Vecchia abandonou o visual platinado e o bigode Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

15/10/2025 17h21

Carmo Dalla Vecchia abandonou o bigode e o cabelo platinado e exibiu um novo visual nas redes sociais.

O que aconteceu

O ator recebeu elogios nas redes sociais. "Parece IA de tão lindo", escreveu um seguidor. "Um divo. Chorem mais, haters", comentou outra admiradora.

Nos últimos meses, Dalla Vecchia rebateu críticas a sua aparência. "Você realmente acha que eu gostaria de ler de alguém que como eu estou não está bom? O mais incrível é que as pessoas são escrotamente infelizes dizendo que gostam de você e que você é lindo, portanto não se estrague. Imagina se saíssemos por aí dizendo: 'emagreça, volte a pintar seus cabelos, pois os brancos não lhe caem bem. Sua fofa, vá cagar! Não preciso de fãs passivas agressivas", escreveu recentemente, em resposta a uma fã.

Carmo Dalla Vecchia abandonou o bigode e o cabelo platinado - Reprodução/Instagram @carmodallavecchia - Reprodução/Instagram @carmodallavecchia
Carmo Dalla Vecchia abandonou o bigode e o cabelo platinado
Imagem: Reprodução/Instagram @carmodallavecchia

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Lucas dorme na casa do ex, Carlinhos Maia, e brinca: 'Errei, fui moleque'

Influenciadora Adriely Lima denuncia MC Negão por calote de R$ 50 mil

Mariela Garriga interpretará Maria Madalena no filme A Ressurreição de Cristo, de Mel Gibson

Carmo Dalla Vecchia abandona cabelo platinado e mostra novo visual

Transplante de Afonso dá certo em 'Vale Tudo'? Cenas serão emocionantes

Tainá Castro se derrete por Militão e ganha elogios de Virginia e Vini Jr.

Moacyr Luz quer conseguir 'beber escondido' após cirurgia de Parkinson

Estrela de 'Apocalypto', Rudy Youngblood é preso no Texas, diz site

Adam Levine e esposa vendem mansão de luxo na Califórnia por R$ 326 milhões

Quem é a atriz cubana Mariela Garriga, a nova Maria Madalena de Mel Gibson?

Aos 78, Schwarzenegger encara dores e reflete sobre o preço do Mr. Olympia