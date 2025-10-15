Site que vendia dados de brasileiros era hospedado com domínio da Suécia

A Justiça mandou bloquear um site hospedado em um domínio na Suécia que divulgava e vendia informações pessoais de brasileiros sem autorização.

O que aconteceu

O site "Tudo Sobre Todos" violou a Contituição Federal, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, segundo a Justiça. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte após pedido do Ministério Público Federal.

Site divulga e vende informações como CPF, endereço, data de nascimento e até nomes de vizinhos. Em alguns cliques, a plataforma faz uma varredura ampla de dados pessoais presentes na internet e as divulga mediante pagamentos.

Justiça solicitou cooperação internacional para a ação civil pública. Por estar com domínio registrado na Suécia, só o país de origem pode desativar a página do endereço atual. O UOL apurou que o site segue oferecendo os serviços irregulares além de manter outro domínio em operação.

O site irregular cobra R$ 39,90 por consulta. O site aceita ainda pagamentos em bitcoin e outras moedas digitais. O UOL tenta contato com a empresa Top Documents LLC, responsável pelo domínio, para colher manifestação e aguarda posicionamento. A decisão da Justiça ainda cabe recurso.

Durante a tramitação processual, a empresa tentou ocultar a responsabilidade sobre o conteúdo mudando o endereço fiscal. A empresa registrou firma nas Ilhas Seyuchelles usando um provedor nos Estados Unidos. Mas, o MPF argumentou que mesmo estando registrada em país estrangeiro, a empresa oferece serviço para brasileiros — cabendo responsabilização pelo conteúdo.

Além do bloqueio do site, a empresa vai ter que pagar R$ 20 mil em honorários. A ação foi de autoria do procurador federal Kleber Martins e tramitou por dez anos.