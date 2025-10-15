Por que ator de 'Vale Tudo' saiu de costas de cemitério? Entenda o ritual

Uma breve atitude de Guilherme Magon durante as gravações de "Vale Tudo" (TV Globo) despertou a curiosidade de internautas.

O que aconteceu

Parte do elenco se reuniu no início da semana passada para gravar a cena do enterro de Odete Roitman (Debora Bloch). Entre os presentes no cortejo estavam Heleninha (Paolla Oliveira), Eugênio (Luis Salem), Celina (Malu Galli), César Ribeiro (Cauã Reymond) e Leonardo Roitman (Guilherme Magon).

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Guilherme Magon caminha em direção à saída do cemitério, mas, ao chegar ao portão, vira-se de costas. A atitude chamou a atenção dos internautas, que passaram a comentar o gesto. Em uma das mensagens, uma seguidora escreveu: "Respeito, sou católica, mas sempre faço isso também. É uma forma de se retirar com respeito." Outra pessoa comentou: "É só ler sobre o espiritismo! Sou espírita e não devemos virar as costas para as almas. Temos que ter respeito."

Prática tem motivo religioso

O ato de Magon segue os costumes de religiões de matriz africana. "Na umbanda e no candomblé, nós temos o ato de sair de costas de um cemitério", explicou Pai Salum, 79, presidente da Fucesp (Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de São Paulo).

Segundo Pai Salum, o rito tem duas motivações principais. Sair de frente para o cemitério representa respeito aos mortos e às almas presentes no local. "Quando se passa em frente a uma igreja ou se entra no cemitério, a maioria das pessoas mais velhas faz o sinal da cruz, em sinal de respeito", disse. "Deixar o cemitério de frente é outra demonstração de respeito".

Além disso, o ato visa proteger a pessoa que está deixando o cemitério de eventuais energias negativas. "Não é a energia do morto, e sim de espíritos obsessores que podem estar em volta dos túmulos", esclareceu.

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

Ao final das gravações, Magon deixou o cemitério de costas. O ator se virou no momento em que passou pelo portão, saiu do local andando de costas e logo depois se virou novamente para andar normalmente. Assista abaixo:

Quando saímos do cemitério com as costas para dentro, qualquer energia negativa ou espírito obsessor pode encostar em você e te acompanhar. Saindo de frente, ele [espírito obsessor] não vai encostar em você, nenhuma energia [negativa] te pega.

Pai Salum

De acordo com Pai Salum, outros costumes podem ser adotados, a depender do sincretismo seguido por aquela pessoa. Pedir licença ao entrar e ao sair do cemitério, por exemplo, também é sinal de respeito.

Os umbandistas também podem realizar gestos específicos com as mãos entrelaçadas e curvar o tronco para a frente. "Na umbanda, não chegamos muito perto do túmulo, não subimos no 'muro' baixo que fica em volta do túmulo, ficamos apenas no corredor do cemitério", explicou Pai Salum. Segundo ele, todas essas práticas têm como objetivo prestar respeito às almas e se afastar de energias negativas.