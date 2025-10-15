Sem medicamentos, ator de 'Um Sonho Possível' impressiona ao perder 83 kg
Quinton Aaron, 41, que atuou ao lado de Sandra Bullock em "Um Sonho Possível" (2009), tem chamado atenção nas redes sociais com sua impressionante transformação física.
O que aconteceu
O ator revelou ao TMZ que já chegou a pesar 250 kg. Com disciplina e mudanças no estilo de vida, Aaron atualmente está com 167 kg e tem a meta de chegar aos 145 kg. "Eu consegui", celebrou, destacando o esforço que o levou a essa conquista.
Nas redes sociais, ele compartilha fotos de sua evolução, incluindo uma montagem comparando imagens antigas e recentes de terno. Brincando sobre a mudança, escreveu: "Sempre fico bem de terno, se é que posso dizer isso, mas, caramba, se eu não estou voando com gravata-borboleta e 68 kg mais leve".
Quinton deixou claro que não recorreu a medicamentos para emagrecer. Ele chegou a usar Ozempic por conta da diabetes, mas precisou interromper após uma reação alérgica. "Tenho feito jejum intermitente e, desde o meu casamento, faço bastante cardio no quarto", explicou.
O ator revelou que fatores emocionais influenciaram seu ganho de peso. Após a morte da mãe em 2008, passou a usar a comida como forma de lidar com o luto e enfrentou anos de depressão. O apoio da esposa, Margarita, com quem se casou em 2024, tem sido decisivo. "Mental, física e emocionalmente, ela tem sido minha confidente e abrigo durante minhas tempestades", contou.