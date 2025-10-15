Topo

Sem medicamentos, ator de 'Um Sonho Possível' impressiona ao perder 83 kg

Quinton Aaron revela perda de peso sem uso de medicamentos - Reprodução/Instagram
Quinton Aaron revela perda de peso sem uso de medicamentos Imagem: Reprodução/Instagram
15/10/2025

Quinton Aaron, 41, que atuou ao lado de Sandra Bullock em "Um Sonho Possível" (2009), tem chamado atenção nas redes sociais com sua impressionante transformação física.

O ator revelou ao TMZ que já chegou a pesar 250 kg. Com disciplina e mudanças no estilo de vida, Aaron atualmente está com 167 kg e tem a meta de chegar aos 145 kg. "Eu consegui", celebrou, destacando o esforço que o levou a essa conquista.

Nas redes sociais, ele compartilha fotos de sua evolução, incluindo uma montagem comparando imagens antigas e recentes de terno. Brincando sobre a mudança, escreveu: "Sempre fico bem de terno, se é que posso dizer isso, mas, caramba, se eu não estou voando com gravata-borboleta e 68 kg mais leve".

Quinton deixou claro que não recorreu a medicamentos para emagrecer. Ele chegou a usar Ozempic por conta da diabetes, mas precisou interromper após uma reação alérgica. "Tenho feito jejum intermitente e, desde o meu casamento, faço bastante cardio no quarto", explicou.

O ator revelou que fatores emocionais influenciaram seu ganho de peso. Após a morte da mãe em 2008, passou a usar a comida como forma de lidar com o luto e enfrentou anos de depressão. O apoio da esposa, Margarita, com quem se casou em 2024, tem sido decisivo. "Mental, física e emocionalmente, ela tem sido minha confidente e abrigo durante minhas tempestades", contou.

