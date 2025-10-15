Topo

Poliana Rocha compartilha foto do filho Zé Felipe com Ana Castela

Poliana Rocha dá apoio para Ana Castela e Zé Felipe - Reprodução/Instagram
Poliana Rocha dá apoio para Ana Castela e Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 15h04

Poliana Rocha, 48, publicou uma foto do filho, Zé Felipe, 27, ao lado de Ana Castela. 21.

O que aconteceu

A mãe do cantor compartilhou o registro em como forma de apoio ao novo casal. A trilha sonora eleita por Poliana foi a música Simples Assim, de Pedro Pondé.

A canção usada pela influenciadora fala sobre paz. "Sente a paz desse lugar. Dá vontade de ficar pra sempre. Saio pensando em voltar. É um sonho, um paraíso".

Ana Castela vem postando diversos encontros com a família de Zé Felipe. Recentemente, a boiadeira teve um dia de pesca com o cantor Leonardo, 62, e outros familiares do artista.

Além disso, ambos apareceram com um anel parecido na mão esquerda. Vale ressaltar que nenhum dos dois confirmou um relacionamento sério.

Poliana Rocha posta foto de Ana Castela e Zé Felipe - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

