Aplicativo da 99 fica fora do ar na manhã de hoje

Aplicativo da 99, em imagem de divulgação - Divulgação
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 09h08

O aplicativo da 99 apresenta instabilidades na manhã de hoje.

O que aconteceu

Problemas começaram pouco antes das 7h30, segundo a plataforma Downdetector. Até as 8h30, mais de cinco mil pessoas tinham relatado instabilidade no aplicativo.

A instabilidade acontece na aba de corridas, de comida e até mesmo na aba de dinheiro do app. A equipe do UOL tentou usar as três plataformas - todas dentro do mesmo aplicativo - por volta das 9h30 e não teve sucesso.

Print feito às 8h57 mostra problemas no aplicativo da 99 - UOL - UOL
Imagem: UOL

Fonte do problema ainda não foi divulgada pela companhia. O UOL buscou a 99 para saber o que aconteceu e se há previsão de retomada da normalidade e aguarda retorno sobre o assunto.

