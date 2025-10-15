Topo

Entretenimento

Aos 78, Schwarzenegger encara dores e reflete sobre o preço do Mr. Olympia

O ator Arnold Schwarzenegger - Reprodução/Instagram
O ator Arnold Schwarzenegger Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash

15/10/2025 16h13

Em entrevista ao USA Today, o ator, ex-governador da Califórnia e sete vezes campeão do Mr. Olympia, Arnold Schwarzenegger, 78, falou sobre os efeitos duradouros de décadas de treinos extremos.

O que aconteceu

Schwarzenegger relembrou dos tempos de Pumping Iron (1977), o documentário que o transformou em ícone mundial do fisiculturismo. Nele, o austríaco comparava a sensação do sangue fluindo para os músculos durante o treino ao prazer sexual.

Usávamos o sexo como uma espécie de ferramenta para seduzir as pessoas a praticarem musculação e tudo mais. Mas? o que eu realmente queria dizer é que malhar faz você se sentir muito bem, não apenas fisicamente? mas psicologicamente. Arnold Schwarzenegger

Mas o corpo cobrou seu preço. Em 2002, Schwarzenegger precisou substituir o quadril, o que chamou de uma experiência assustadora. Para ele, problemas nas articulações em geral têm sido difíceis.

Mesmo assim, ele afirma que não se arrepende dos treinos duros que teve que fazer para se tornar sete vezes campeão do Mr. Olympia. Para ele, isso faz parte da trajetória para grandes conquistas.

Quando você compete, não tem escolha... É como dizer a um piloto de corrida? 'O risco é você morrer'. Como evitar isso? Se você quer correr, se quer ser o número um, você tem que ir e correr o risco. O mesmo acontece com as corridas de downhill, com as lutas do UFC, com o boxe, com todas essas coisas. Há riscos envolvidos. Arnold Schwarzenegger

Hoje, o ex-Mr. Olympia defende que o segredo do envelhecimento saudável está no movimento constante. Ele reconhece que dor, lesões, artrite e problemas nas articulações podem afastar as pessoas dos treinos, mas insiste que o pior erro é parar. "Já passei por muita coisa assim, então sempre tento dizer às pessoas: 'Nunca parem de se movimentar por causa da dor. Procurem ajuda.'", diz o astro.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Aos 78, Schwarzenegger encara dores e reflete sobre o preço do Mr. Olympia

Detalhe em novas cenas de Consuêlo pode solucionar 2 crimes em 'Vale Tudo'

Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais durante treino na academia

Sem medicamentos, ator de 'Um Sonho Possível' impressiona ao perder 83 kg

Sorrah elogia Paolla Oliveira em cena do mambo em Vale Tudo: 'Maravilhosa'

?Hipócrita?: como treta de Nizam e Fernando terminou em exposição de prints

Poliana Rocha compartilha foto do filho Zé Felipe com Ana Castela

Ana Maria Braga chora ao falar de câncer com Carolina Dieckmmann

Victoria's Secret Fashion Show 2025: saiba horário, onde assistir, angels e atrações musicais

Fafá se manifesta sobre investigação do MP que questiona uso da verba na Varanda de Nazaré

Val Marchiori realiza primeira sessão de quimioterapia: 'Dói demais'