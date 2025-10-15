Ana Maria Braga chora ao falar de câncer com Carolina Dieckmmann

Ana Maria Braga recebeu Carolina Dieckmmann no Mais Você desta quarta-feira, 15. No programa, a apresentadora relembrou seu primeiro diagnóstico de câncer, que recebeu assim que entrou na Globo. Ela conheceu a atriz nas gravações de um filme da Xuxa, quando estava passando por tratamento.

A apresentadora se emocionou ao lembrar de uma homenagem vinda da atriz. Na época, Carolina estava no elenco de Laços de Família, novela em que sua personagem teve câncer. Ela chegou a raspar a cabeça para o papel. "Ela chegou com um vaso de orquídeas na mão e ela veio ao meu encontro. Eu nunca tinha encontrado com ela, mas ela veio falar comigo porque ela estava interpretando um papel na novela na época de 2000, que ela tinha raspado a cabeça que nem eu", afirmou.

Ana Maria Braga afirmou que nunca esqueceu o gesto e que o presente da atriz foi muito significativo. A apresentadora retribuiu o gesto e deu um vaso de orquídeas para a convidada. Ela ainda elogiou a performance de Carolina na novela. "A sua arte conseguiu motivar as pessoas a doarem."

