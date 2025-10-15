Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais durante treino na academia

Ana Castela, 21, publicou uma foto ao lado de Zé Felipe, 27, durante um treino conjunto.

O que aconteceu

Os dois apareceram juntos em uma selfie no espelho. "Vai voltar a treinar sim", escreveu a boiadeira na legenda da publicação. Os dois cantores, que já admitiram estar se conhecendo melhor e chegaram a trocar um beijo durante uma gravação no "Domingo Legal" (SBT) no último domingo (12), foram vistos usando anéis parecidos, no dedo em que normalmente se usa uma "aliança de namoro".

Na noite da última terça-feira (14), Ana também surgiu em um vídeo exibindo um anel semelhante ao que Zé Felipe tem usado recentemente. O detalhe, que não passou despercebido, fez os fãs começarem a levantar especulações sobre um possível pedido de namoro.

Mais cedo, Poliana Rocha, 48, mãe de Zé Felipe, compartilhou uma foto do filho com Ana dentro de um carro de luxo. Na selfie tirada pelo cantor, ele aparece fazendo o sinal da paz ao lado da mãe e com um biquinho nos lábios. Ao publicar o registro nos Stories do Instagram, a esposa de Leonardo escolheu a música Simples Assim, de Pedro Pondé, como trilha sonora.