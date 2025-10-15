Topo

Entretenimento

Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais durante treino na academia

Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais - Reprodução/Instagram
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 16h08

Ana Castela, 21, publicou uma foto ao lado de Zé Felipe, 27, durante um treino conjunto.

O que aconteceu

Os dois apareceram juntos em uma selfie no espelho. "Vai voltar a treinar sim", escreveu a boiadeira na legenda da publicação. Os dois cantores, que já admitiram estar se conhecendo melhor e chegaram a trocar um beijo durante uma gravação no "Domingo Legal" (SBT) no último domingo (12), foram vistos usando anéis parecidos, no dedo em que normalmente se usa uma "aliança de namoro".

Relacionadas

Sorrah elogia Paolla Oliveira em cena do mambo em Vale Tudo: 'Maravilhosa'

Poliana Rocha compartilha foto do filho Zé Felipe com Ana Castela

Val Marchiori realiza primeira sessão de quimioterapia: 'Dói demais'

Na noite da última terça-feira (14), Ana também surgiu em um vídeo exibindo um anel semelhante ao que Zé Felipe tem usado recentemente. O detalhe, que não passou despercebido, fez os fãs começarem a levantar especulações sobre um possível pedido de namoro.

Mais cedo, Poliana Rocha, 48, mãe de Zé Felipe, compartilhou uma foto do filho com Ana dentro de um carro de luxo. Na selfie tirada pelo cantor, ele aparece fazendo o sinal da paz ao lado da mãe e com um biquinho nos lábios. Ao publicar o registro nos Stories do Instagram, a esposa de Leonardo escolheu a música Simples Assim, de Pedro Pondé, como trilha sonora.

Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais na academia - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis iguais durante treino na academia

Sem medicamentos, ator de 'Um Sonho Possível' impressiona ao perder 83 kg

Sorrah elogia Paolla Oliveira em cena do mambo em Vale Tudo: 'Maravilhosa'

?Hipócrita?: como treta de Nizam e Fernando terminou em exposição de prints

Poliana Rocha compartilha foto do filho Zé Felipe com Ana Castela

Ana Maria Braga chora ao falar de câncer com Carolina Dieckmmann

Victoria's Secret Fashion Show 2025: saiba horário, onde assistir, angels e atrações musicais

Fafá se manifesta sobre investigação do MP que questiona uso da verba na Varanda de Nazaré

Val Marchiori realiza primeira sessão de quimioterapia: 'Dói demais'

Luísa Sonza posa em clima de romance com novo namorado

Festival celebra os 100 anos da Biblioteca Mário de Andrade