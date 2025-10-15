Transplante de Afonso dá certo em 'Vale Tudo'? Cenas serão emocionantes

Diagnosticado com leucemia, Afonso (Humberto Carrão) vinha enfrentando um tratamento difícil, mas a esperança surgiu quando foi revelado que Leonardo (Guilherme Magon), seu irmão mais velho, estava vivo.

Afonso se recupera?

Exames confirmaram que Leonardo era compatível para o transplante de medula óssea - a única chance real de cura. Após alguns contratempos e muita apreensão, o procedimento foi finalmente realizado.

Boa notícia deve ser exibida no capítulo de hoje (15). Em uma das cenas mais emocionantes da semana, Afonso divide a novidade com Solange (Alice Wegmann), visivelmente emocionado com o resultado positivo.

Meu amor, deu certo! Doutor Fernando disse que deu pega na medula. Eu vou ficar bom, meu amor! Afonso, em 'Vale Tudo'

A notícia representa um novo começo para o casal. Solange, que esteve ao lado de Afonso em todos os momentos, se emociona ao ver o namorado cheio de esperança novamente.

Uma passagem de tempo exibirá Solange com nove meses de gestação. No capítulo de amanhã (16), a publicitária entrará em trabalho de parto dos gêmeos.