Topo

Entretenimento

Transplante de Afonso dá certo em 'Vale Tudo'? Cenas serão emocionantes

Afonso comemorará com Solange o sucesso do transplante em Vale Tudo - Reprodução/TV Globo
Afonso comemorará com Solange o sucesso do transplante em Vale Tudo Imagem: Reprodução/TV Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 17h10

Diagnosticado com leucemia, Afonso (Humberto Carrão) vinha enfrentando um tratamento difícil, mas a esperança surgiu quando foi revelado que Leonardo (Guilherme Magon), seu irmão mais velho, estava vivo.

Afonso se recupera?

Exames confirmaram que Leonardo era compatível para o transplante de medula óssea - a única chance real de cura. Após alguns contratempos e muita apreensão, o procedimento foi finalmente realizado.

Boa notícia deve ser exibida no capítulo de hoje (15). Em uma das cenas mais emocionantes da semana, Afonso divide a novidade com Solange (Alice Wegmann), visivelmente emocionado com o resultado positivo.

Meu amor, deu certo! Doutor Fernando disse que deu pega na medula. Eu vou ficar bom, meu amor! Afonso, em 'Vale Tudo'

A notícia representa um novo começo para o casal. Solange, que esteve ao lado de Afonso em todos os momentos, se emociona ao ver o namorado cheio de esperança novamente.

Uma passagem de tempo exibirá Solange com nove meses de gestação. No capítulo de amanhã (16), a publicitária entrará em trabalho de parto dos gêmeos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Influenciadora Adriely Lima denuncia MC Negão por calote de R$ 50 mil

Mariela Garriga interpretará Maria Madalena no filme A Ressurreição de Cristo, de Mel Gibson

Carmo Dalla Vecchia abandona cabelo platinado e mostra novo visual

Transplante de Afonso dá certo em 'Vale Tudo'? Cenas serão emocionantes

Tainá Castro se derrete por Militão e ganha elogios de Virginia e Vini Jr.

Moacyr Luz quer conseguir 'beber escondido' após cirurgia de Parkinson

Estrela de 'Apocalypto', Rudy Youngblood é preso no Texas, diz site

Adam Levine e esposa vendem mansão de luxo na Califórnia por R$ 326 milhões

Quem é a atriz cubana Mariela Garriga, a nova Maria Madalena de Mel Gibson?

Aos 78, Schwarzenegger encara dores e reflete sobre o preço do Mr. Olympia

Detalhe em novas cenas de Consuêlo pode solucionar 2 crimes em 'Vale Tudo'