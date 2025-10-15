Adriana Birolli posta registros de lua de mel no Maranhão: 'Paz e conforto'

Adriana Birolli, 38, está aproveitando momentos de descanso ao lado do marido, Ivan Zettel, 62, nos Lençóis Maranhenses.

O que aconteceu

A atriz, que está em lua de mel, compartilhou um novo álbum de fotos em suas redes sociais. Em um dos cliques, Adriana aparece relaxando em uma praia paradisíaca. "Paz e conforto", escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram.

Adriana Birolli curte dias de lua de mel Imagem: Reprodução/Instagram

No carrossel de fotos, Birolli aparece de biquíni off-white com estampa de palmeiras, combinando com uma saída de praia leve. Para completar o look, ela usou chapéu de palha e óculos escuros, esbanjando estilo e elegância.

A postagem recebeu elogios dos fãs. "Linda e natural", escreveu uma. "Charmosa', elogiou outra seguidora da atriz.