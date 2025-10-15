Adam Levine e esposa vendem mansão de luxo na Califórnia por R$ 326 milhões

Adam Levine, 46, vocalista do Maroon 5, e Behati Prinsloo, 37, modelo da Victoria's Secret, venderam recentemente sua mansão luxuosa em Montecito (Califórnia), três meses após listá-la no mercado.

O que aconteceu

O negócio foi fechado por US$ 60 milhões (cerca de R$ 326 milhões, na cotação atual), segundo o site TMZ. O casal lucrou: a propriedade havia sido comprada em 2022 por US$ 52 milhões (aproximadamente R$ 283 milhões).

O comprador permanece em sigilo, mas Levine e Prinsloo têm um histórico de vendas estreladas. Entre seus clientes passados estão Ellen DeGeneres, John Mayer e o ex-casal Ben Affleck e Jennifer Garner.

Originalmente construída em 2009 para o ator Rob Lowe, a casa em estilo georgiano ocupa cerca de 1.070 m² e foi completamente reformada por Levine e Prinsloo após a compra. O imóvel possui nove quartos, 14 banheiros, piscina em estilo resort, quadra de tênis, academia completa, sauna e cinema privativo.

A venda da mansão não significa apenas uma troca de endereço, mas uma mudança de estilo de vida. Levine e Prinsloo decidiram se mudar para uma residência mais próxima da escola dos três filhos.

O novo lar é um rancho de inspiração espanhola, construído em 1919, com celeiro e estábulos para cavalos. A mudança reflete a busca da família por um ambiente mais calmo, natural e familiar, longe da ostentação de Montecito, mas ainda cercado de sofisticação.