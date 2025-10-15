3 passagens de tempo em um só capítulo jogam bomba no final de 'Vale Tudo'

A partir dos roteiros finais, Splash reuniu o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo). Confira a seguir!

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Continua a movimentação de Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli) na delegacia. A artista plástica tem mais uma recaída, se embriaga e acredita que matou Odete (Debora Bloch). Com isso, ela se entrega à polícia e sua tia é liberada.

César (Cauã Reymond) vai à padaria onde Fátima (Bella Campos) trabalha. Os dois devem se unir novamente, pouco antes dela dar à luz Salvador, filho do casal que será criado pela avó, Raquel (Taís Araújo).

Cabelo de Afonso (Humberto Carrão), que ainda estará debilitado após transplante, começa a crescer após passagem de tempo de dois meses. Depois, passam-se os meses novamente, desta vez quatro, e Solange (Alice Wegmann) aparece com barriga de nove meses de gestação.

Enquanto isso, Maria de Fátima aparece com barriga de sete meses. A ex-influencer entrará em trabalho de parto no capítulo seguinte.

Raquel e Ivan aparecem em nova casa. Logo depois, Fátima e a mãe aparecem em meio a antigo apartamento de Rubinho vazio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

