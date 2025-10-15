Topo

3 passagens de tempo em um só capítulo jogam bomba no final de 'Vale Tudo'

Celina (Malu Galli) e Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" - Fábio Rocha/Léo Rosário/Globo
Celina (Malu Galli) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Léo Rosário/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

15/10/2025 05h30

A partir dos roteiros finais, Splash reuniu o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo). Confira a seguir!

O que vai acontecer

Continua a movimentação de Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina (Malu Galli) na delegacia. A artista plástica tem mais uma recaída, se embriaga e acredita que matou Odete (Debora Bloch). Com isso, ela se entrega à polícia e sua tia é liberada.

César (Cauã Reymond) vai à padaria onde Fátima (Bella Campos) trabalha. Os dois devem se unir novamente, pouco antes dela dar à luz Salvador, filho do casal que será criado pela avó, Raquel (Taís Araújo).

Cabelo de Afonso (Humberto Carrão), que ainda estará debilitado após transplante, começa a crescer após passagem de tempo de dois meses. Depois, passam-se os meses novamente, desta vez quatro, e Solange (Alice Wegmann) aparece com barriga de nove meses de gestação.

Enquanto isso, Maria de Fátima aparece com barriga de sete meses. A ex-influencer entrará em trabalho de parto no capítulo seguinte.

Raquel e Ivan aparecem em nova casa. Logo depois, Fátima e a mãe aparecem em meio a antigo apartamento de Rubinho vazio.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

