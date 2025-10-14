Você notou? Três falhas prejudicam final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

A trama de Maria de Fátima (Bella Campos) tomou rumos inesperados no final de "Vale Tudo": precisou de um emprego de "carteira assinada" em uma padaria para se sustentar. E isso de uma hora para a outra. Algumas pontas ficaram soltas, deixando o desfecho da vilã confuso. Splash cita, a seguir, algumas dessas falhas.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

'Torrou' cerca de 1 milhão de reais?

Nessa altura da novela, nota-se que Maria de Fátima chantageou Odete (Debora Bloch) para nada. Toda oportunidade que tinha, Faty exigia dinheiro da empresária, que acatava para manter seus segredos por baixo dos panos.

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Fátima recebia uma mesada generosa e vivia em um apart pago por Odete. Mesmo tendo perdido o contrato referente ao casamento com Afonso (Humberto Carrão), fazendo as contas, ela conseguiu cerca de 1 milhão de reais com as chantagens.

Ela não comprou nenhum imóvel e nem investiu o dinheiro. Ao longo da trama, Fátima não fez grandes aquisições, não bancava ninguém, não tinha muitas contas para pagar e nem viajava. Com isso, fica a pergunta: para onde foi o dinheiro da chantagem de Odete?

A Maria de Fátima não tem nenhum dinheiro, ok.

Não ser reconhecida num ponto de ônibus, ok.

Mas ser contratada pra balconista de padaria estando GRÁVIDA já é demais.

Acaba logo, vale tudo. -- A senhora gostosa do brisadeiro (@MoniqueFabelo) October 12, 2025

Não vai 'colocar' César na Justiça?

No remake, César (Cauã Reymond) herdou 50% da TCA após a morte de Odete (Debora Bloch), ficando bilionário. Isso não aconteceu na primeira versão da novela, pois o modelo nem chegou a se casar com a ricaça. Portanto, desta vez, teria muito bem como arcar com os custos dos cuidados com o filho desde a gestação, mas isso não vem ocorrendo.

Mesmo assim, o pai do filho de Fátima não demonstra qualquer atitude em relação à gravidez dela - além de humilhar a ex em toda ocasião. Do mesmo modo, a cobrança de Fátima sobre César não passa de diálogos informais.

Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo/Manoella Mello

Fátima não vai 'colocar' César na Justiça? Mesmo sabendo da herana, a agora atendente de padaria não fez nenhuma ameaça de entrar com uma ação judicial ou pelo menos buscar um advogado para auxiliar nessa questão.

Sem cobrar o pai da criança devidamente, Fátima deixará o filho para Raquel (Taís Araújo) criar. Ela alegará que não tem condições financeiras e a avó cuidará do menino com Ivan (Renato Góes).

Fátima sabe que o César herdou 50% da fortuna da Odete e até agora não meteu ele na Justiça pra pagar a pensão. Ela está grávida de um cara tão bilionário quanto o Afonso, ou seja, o golpe dela deu certo no remake. Mas não há nexo algum.#Valetudo pic.twitter.com/tEC6z7huje -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 12, 2025

Parceria tóxica com o inimigo

De acordo com a sinopse do final, César e Fátima se unirão novamente mesmo após todas as humilhações. Na primeira versão, César, apesar de tóxico, não ficou rico, mas se lembrou de Fátima na primeira oportunidade que teve de ascender na vida: propôs um casamento de fachada com um príncipe italiano. No fim, eles formaram um trisal e os dois oportunistas se deram bem.

Desta vez, Fátima conhecerá Carvana, um homem rico, no expediente de trabalho. No capítulo final, porém, ela aparece não somente ao lado desse pretendente, mas também de César e de Olavo (Ricardo Teodoro), em um haras. Como César também estará bem de vida, não se sabe o porquê da reaproximação do dois.

Erro bônus: cadê a barriga de grávida?

A ausência de barriga de grávida da personagem tem sido motivo de comentários na web. Na atual fase, a personagem ainda está com três meses de gestação, o que até pode justificar a pouca - ou praticamente nenhuma - mudança física.

Esqueceram da gravidez da Fátima? Cadê a barriga dela? -- Thuane (@thuxthuane) October 5, 2025

Maria de Fátima (Bella Campos) aparecerá com barriga de grávida em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Barriga finalmente aparece no capítulo de quarta-feira (15). Ela surge com barriga de sete meses após nova passagem de tempo de quatro meses. Nesse mesmo episódio, Fátima e Raquel (Taís Araújo) aparecem em meio a antigo apartamento de Rubinho vazio.

Fátima dá à luz já no capítulo seguinte, de quinta (16). O bebê se chamará Salvador, em homenagem ao avô dela e pai de Raquel. Nesse mesmo capítulo, Solange (Alice Wegmann) dá à luz gêmeos.

Também no penúltimo capítulo, Fátima toma uma decisão sobre o bebê. Ela alegará que não tem as condições necessárias de cuidar do filho e o deixará com Raquel, que criará a criança.