Virginia, Zé Felipe e Castela devem se encontrar em casamento de cantora

Virginia, Ana Castela e Zé Felipe devem estar no casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro - Reprodução/Instagram / SBT
Virginia, Ana Castela e Zé Felipe devem estar no casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro Imagem: Reprodução/Instagram / SBT
14/10/2025 09h11Atualizada em 14/10/2025 09h11

Virginia, 26, Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, devem se encontrar pessoalmente hoje no casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro. As informações são do Extra.

O que aconteceu

Segundo a publicação, ex-casais devem se encontrar. Além de Virginia, Zé e Ana, Gustavo Mioto também foi convidado.

No domingo, Ana Castela e Zé Felipe deram um beijo durante a gravação do Passa ou Repassa (SBT). Antes disso, os dois apareceram juntos em diversas ocasiões, mas não haviam demonstrado nada em público.

O casamento acontece hoje, numa fazenda no interior de São Paulo. Segundo o jornal O Globo, as noivas esperam 250 convidados.

