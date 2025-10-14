Topo

Entretenimento

Virgínia posa sorridente com irmão de Vini Jr. em partida de beach tênis

do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

14/10/2025 13h48

Virgínia Fonseca, 26, compartilhou novos registros ao lado de Netinho, irmão do jogador Vini Jr., durante um momento de lazer no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A influenciadora surgiu sorridente em uma partida de beach tênis, realizada em uma quadra personalizada com as iniciais "VJR" nas paredes. Em outro muro, um desenho do rosto do craque chamava a atenção.

Além de Netinho, quem também participou da partida foi Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão.

Com bom humor, Virgínia comentou o resultado do jogo nos stories do Instagram. "A gente mandou bem, mas perdemos", escreveu a apresentadora.

