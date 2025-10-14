Virgínia posa sorridente com irmão de Vini Jr. em partida de beach tênis

Virgínia Fonseca, 26, compartilhou novos registros ao lado de Netinho, irmão do jogador Vini Jr., durante um momento de lazer no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A influenciadora surgiu sorridente em uma partida de beach tênis, realizada em uma quadra personalizada com as iniciais "VJR" nas paredes. Em outro muro, um desenho do rosto do craque chamava a atenção.

Além de Netinho, quem também participou da partida foi Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão.

Com bom humor, Virgínia comentou o resultado do jogo nos stories do Instagram. "A gente mandou bem, mas perdemos", escreveu a apresentadora.