Virginia Fonseca brilha em ensaio da Grande Rio com look de pedrarias
Virginia Fonseca, 26.fez sua estreia oficial como rainha de bateria da Grande Rio no primeiro ensaio da escola para o Carnaval 2026.
O que aconteceu
O evento aconteceu na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e contou com a presença de membros da escola e fãs. Para a ocasião, Virginia escolheu um look ousado, composto por um top de pedrarias e saia de franjas, destacando-se com brilho e elegância.
Ela compartilhou sua experiência nas redes sociais. "Cheguei tremendo de vergonha, mas já me soltei!" A influenciadora também expressou sua gratidão pela recepção calorosa: "Foi maravilhoso sentir a energia hoje, cheguei tímida, com vergonha, mas logo, logo me soltei e recebi muito carinho! Obrigada Duque de Caxias, obrigada GRANDE RIO, contem comigo para tudo, vamos para cima!"
A Grande Rio também demonstrou apoio à nova rainha de bateria, publicando um vídeo em suas redes sociais. "Está em casa, Rainha!" Além disso, Virginia posou ao lado de membros da escola, incluindo o presidente Milton Perácio, que a recebeu calorosamente no palco.
Virginia Fonseca foi anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio em maio de 2025, substituindo Paolla Oliveira, que ocupava o cargo há sete anos. A escolha gerou reações mistas nas redes sociais, com alguns fãs expressando apoio e outros questionando a decisão.