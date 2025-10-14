Topo

Entretenimento

Virginia Fonseca brilha em ensaio da Grande Rio com look de pedrarias

Virginia Fonseca com look de pedrarias para a Grande Rio - Anderson Bordê/ AgNews
Virginia Fonseca com look de pedrarias para a Grande Rio Imagem: Anderson Bordê/ AgNews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/10/2025 22h12

Virginia Fonseca, 26.fez sua estreia oficial como rainha de bateria da Grande Rio no primeiro ensaio da escola para o Carnaval 2026.

O que aconteceu

O evento aconteceu na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e contou com a presença de membros da escola e fãs. Para a ocasião, Virginia escolheu um look ousado, composto por um top de pedrarias e saia de franjas, destacando-se com brilho e elegância.

Relacionadas

Ex-Malhação é encontrado morto aos 31 anos em apartamento em SP, diz irmã

Kim Kardashian lança calcinha que simula pelos pubianos; veja quanto custa

Mari Fernandez e Júlia se casam no interior de SP; cerimônia reúne famosos

Ela compartilhou sua experiência nas redes sociais. "Cheguei tremendo de vergonha, mas já me soltei!" A influenciadora também expressou sua gratidão pela recepção calorosa: "Foi maravilhoso sentir a energia hoje, cheguei tímida, com vergonha, mas logo, logo me soltei e recebi muito carinho! Obrigada Duque de Caxias, obrigada GRANDE RIO, contem comigo para tudo, vamos para cima!"

A Grande Rio também demonstrou apoio à nova rainha de bateria, publicando um vídeo em suas redes sociais. "Está em casa, Rainha!" Além disso, Virginia posou ao lado de membros da escola, incluindo o presidente Milton Perácio, que a recebeu calorosamente no palco.

Virginia Fonseca foi anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio em maio de 2025, substituindo Paolla Oliveira, que ocupava o cargo há sete anos. A escolha gerou reações mistas nas redes sociais, com alguns fãs expressando apoio e outros questionando a decisão.

Virginia Fonseca na Grande Rio - Anderson Bordê/ AgNews - Anderson Bordê/ AgNews
Imagem: Anderson Bordê/ AgNews

Virginia Fonseca no ensaio da Grande Rio - Anderson Bordê/ AgNews - Anderson Bordê/ AgNews
Imagem: Anderson Bordê/ AgNews

Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio - Anderson Bordê/ AgNews - Anderson Bordê/ AgNews
Imagem: Anderson Bordê/ AgNews

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Dudu Camargo sobre Carol Lekker: 'É uma das vilãs do programa'

Virginia Fonseca brilha em ensaio da Grande Rio com look de pedrarias

Heleninha termina Vale Tudo presa? O que acontece após confissão inesperada

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 15/10 a 18/10

Carol Lekker joga tigela na piscina onde Dudu Camargo está: 'Acertou?'

Celulari, Serrado e Infante serão Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier

Jennifer Aniston explica motivo de não ter adotado após descobrir problemas de fertilidade

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 15/10 a 25/10

Luis Salem, o Eugênio de 'Vale Tudo', curte férias e exibe tatuagens

Ex-Malhação é encontrado morto aos 31 anos em apartamento em SP, diz irmã

O que acontece com Sofia? Promessa de vilão muda tudo em 'Dona de Mim'