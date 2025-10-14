Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogar pela seleção

Virginia Fonseca, 26, acordou cedo para assistir ao jogo da seleção brasileira contra o Japão hoje. Vini Jr., 25, com quem a influenciadora viveu um affair e disse estar disposta a dar uma segunda chance, está em campo.

O que aconteceu

Virginia apareceu pronta antes das 7h. "Bom dia, já estou aqui de pé, prontinha para assistir ao jogo. Bora! Eu quero todo mundo muito animado, quero animação", disse.

Virginia acordou cedo para ver o jogo Imagem: Reprodução/Instagram/@virginia

Nova chance

No domingo, Virginia disse que estava disposta a dar uma segunda chance ao jogador. Os dois estavam "se conhecendo", mas a influenciadora disse que o envolvimento havia acabado após uma modelo vazar conversas com Vini.

Ela afirmou que aprovou o pedido de desculpas público do atleta. "Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto", falou em entrevista ao portal Leo Dias.

Eu acho que a questão agora é: ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha e se for para ser, vai ser. Virginia Fonseca a Léo Dias

A repórter perguntou: "você está disposta a tentar?" e Virginia confirmou. "Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver".