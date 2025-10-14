Morte, crueldade animal e briga: os problemas na saga 'Velozes e Furiosos'

"Velozes e Furiosos" é uma das sagas de ação mais famosas do cinema, mas a bilheteria considerada decepcionante do último longa pode ter freado a produção do capítulo final da franquia. No entanto, este está longe de ser o único problema envolvendo a produção dos 11 filmes da saga. .

Vin Diesel x The Rock

Um dos capítulos mais públicos dos bastidores da franquia foi a intensa rixa entre seus dois maiores astros, Vin Diesel e Dwayne "The Rock" Johnson.

Tudo começou em 2016, quando The Rock, que integrou o elenco a partir do quinto filme, fez um desabafo público em suas redes sociais criticando a falta de profissionalismo de alguns colegas homens, sem citar nomes, que rapidamente foram associados a Diesel.

Nos anos seguintes, a tensão só aumentou. Johnson detalhou em entrevistas que eles tinham "diferenças fundamentais" na filosofia de trabalho e, em 2021, chamou Diesel de "manipulador" após um apelo público do colega que utilizou a memória de Paul Walker.

Apesar de ter sido categórico ao afirmar que não voltaria, a rivalidade foi recentemente superada. The Rock anunciou seu retorno como o agente Luke Hobbs em um novo filme, declarando que ambos deixaram "o passado para trás" em nome da franquia e dos fãs.

Vin Diesel e Dwayne The Rock Johnson em pôster de 'Velozes e Furiosos 8' Imagem: Reprodução

Tyrese Gibson

Fora das telas, outro membro do elenco principal enfrentou problemas com a lei. Tyrese Gibson, que interpreta o piloto Roman Pearce, foi preso em outubro deste acusado de crueldade animal.

O incidente ocorreu quando um de seus quatro cães da raça mastiff atacou e matou o cachorro de uma vizinha.

Gibson se entregou às autoridades após um mandado de prisão ser emitido, e seu advogado afirmou que o ator estava cooperando com as investigações e estendia suas condolências à família afetada pela tragédia.

Antes, ainda este ano, ele foi preso nos Estados Unidos por desacato. O ator participava de uma audiência referente ao pagamento de pensão alimentícia à sua filha, Soraya, 5. A menina é fruto do casamento de quatro anos com a assistente social Samantha Lee, de quem ele se separou em 2021.

Tyrese se recusou abertamente a cumprir a determinação judicial de pagar US$ 10 mil mensais à herdeira. Segundo o site TMZ, a ordem estava em vigor desde abril de 2023, mas não era obedecida pelo ator.

Diante disso, o juiz Kevin Famer declarou Gibson em desacato ao tribunal e ordenou a prisão dele. O artista foi levado algemado para fora do tribunal e poderá sair em liberdade mediante pagamento de fiança, no valor de US$ 73 mil.

Tyrese Gibson é um dos personagens principais de 'Velozes e Furiosos' Imagem: Reprodução

Morte Paul Walker

A tragédia mais profunda e marcante da história da franquia ocorreu em 2013, com a morte de Paul Walker. O ator, que interpretava o querido Brian O'Conner, morreu em um acidente de carro em Santa Clarita, Califórnia.

Ele era passageiro em um Porsche dirigido por seu amigo Roger Rodas, que também não resistiu. O carro, que participava de um evento beneficente da organização de Walker, perdeu o controle, bateu em um poste e pegou fogo.

A morte de Walker, que deixou uma filha de 15 anos, chocou o mundo e forçou a produção a dar um novo rumo à série, usando recursos de CGI para dar um adeus adequado ao seu personagem.

Paul Walker morreu em 2013 Imagem: Reprodução/Divulgação

Legado em perigo

O plano para encerrar a saga com um filme final está parado devido a um impasse criativo e financeiro.

De um lado, o estúdio Universal Pictures, preocupado com os custos, quer um orçamento significativamente reduzido após o retorno financeiro abaixo do esperado de "Velozes e Furiosos 10".

Do outro lado, Vin Diesel, principal astro e produtor, tem exigências específicas para o projeto: gravar em Los Angeles (cidade com custos altíssimos), retornar o foco às raízes das corridas de rua e, o ponto mais complexo, "ressuscitar" digitalmente Paul Walker para uma cena final de despedida entre Dom e Brian - um processo visualmente caro e de resultado incerto.

Este desejo criativo esbarra no fato de que justamente os filmes focados em corridas foram os de menor bilheteria, e que o mercado atual, mais cauteloso com franquias grandes e sem o lucrativo mercado russo, não garante o retorno do investimento.

Por conta desses conflitos, o aguardado capítulo final ainda não recebeu sinal verde e foi removido do calendário de lançamentos do estúdio, deixando o futuro de "Velozes e Furiosos" incerto.