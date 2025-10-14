Topo

Val Marchiori é internada para dar início à quimioterapia: 'Muito medo'

14/10/2025 11h49

Val Marchiori, 51, foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para dar início ao tratamento contra o câncer de mama.

O que aconteceu

A influenciadora colocará nesta manhã um cateter e passará pela primeira sessão de quimioterapia. Nas redes sociais, Val falou sobre seus sentimentos diante da nova fase. "Muita fé em Deus, muito medo também, não vou negar. É muito difícil, muito assustador, é Deus em primeiro lugar e muita oração", disse em um vídeo publicado antes da internação.

A socialite também postou uma foto segurando um crucifixo, simbolizando sua fé e esperança. "Hoje começo um novo capítulo da minha história. De mãos dadas com meus filhos e meu marido, sigo para o hospital com o coração cheio de fé", escreveu.

Val afirmou que está enfrentando uma das maiores batalhas de sua vida, mas que se sente fortalecida pelo amor da família. "Mais uma batalha a ser enfrentada, talvez a mais difícil até hoje. Fortalecida pelo amor e apoio dos meus filhos e do meu marido, que estão sempre ao meu lado me dando muito afeto e amor. Vamos em frente", disse.

Val quimioterapia - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Val Marchiori revela apoio da família em meio ao tratamento
Imagem: Reprodução/Instagram

A médica Dra. Dani Viese Roth explicou a importância do uso do cateter durante o tratamento. "Se a quimioterapia é forte o suficiente para destruir as células do câncer, imagine o impacto que pode causar nas veias finas do braço. O cateter é fundamental para protegê-las e garantir mais segurança no processo", destacou.

