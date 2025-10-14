Sal, pasta de dente e mais: deixe as panelas brilhando com esses 3 truques

Panelas de alumínio são leves, duráveis e ótimas para o dia a dia, mas com o tempo podem perder o brilho e ganhar manchas escuras. Essas marcas podem aparecer por vários motivos, alguns deles são: exposição ao calor excessivo, uso de produtos de limpeza abrasivos, contato com ingredientes ácidos e até falta de secagem adequada após a lavagem.

Bicarbonato de sódio pode ser aplicado em panelas Imagem: Getty Images/iStockphoto

O resultado é uma superfície opaca e manchada, que muita gente acredita ser impossível de recuperar. O escurecimento do alumínio, no entanto, não é permanente.

Com ingredientes simples como bicarbonato de sódio e sal, é possível restaurar o brilho natural das panelas sem danificá-las. Além disso, um truque caseiro que vem ganhando destaque nas redes sociais, feito com pasta de dente, açúcar e detergente de coco, promete devolver um brilho intenso às peças de alumínio e tem surpreendido quem testa a mistura.

A especialista Alicia Sokolowski, presidente e co-CEO da AspenClean, explicou ao portal Martha Stewart que "isso pode acontecer quando se cozinha em temperaturas muito elevadas (especialmente se a panela estiver vazia ou com pouca quantidade de óleo ou alimento). A superfície do alumínio oxida e escurece".

Confira abaixo três métodos eficazes para remover manchas e devolver o aspecto original das peças sem usar produtos agressivos.

Truque com bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um dos ingredientes citados por Sokolowski para tirar manchas de alumínio. Misturado com um pouco de água, ele se transforma em uma pasta que ajuda a eliminar resíduos e restaurar o brilho. Veja abaixo o passo a passo:

Enxágue a panela com água morna. Misture bicarbonato de sódio e água até formar uma pasta espessa. Aplique nas partes manchadas e esfregue com uma esponja não abrasiva. Enxágue bem e seque completamente.

Essa combinação ajuda a remover a oxidação leve e manchas causadas por calor, resíduos de alimentos e produtos de limpeza muito fortes.

Truque com sal e fervura

Sal pode ser aliado da limpeza diária Imagem: Marek/Pixabay

Outro método indicado pelo site é o uso do sal de cozinha, que atua como um abrasivo natural. A técnica é simples e muito eficaz para manchas antigas ou resíduos queimados.

Passo a passo:

Encha a panela com água. Adicione duas ou três colheres de sal. Leve ao fogo e deixe ferver por alguns minutos. Desligue o fogo e espere esfriar. Limpe com uma esponja não abrasiva e enxágue. Seque bem antes de guardar.

A textura do sal ajuda a soltar a sujeira acumulada, enquanto a água quente desprende manchas e gordura.

Truque caseiro que viralizou nas redes

Nas redes sociais, um método curioso tem feito sucesso entre quem busca brilho extra nas panelas. A mistura leva pasta de dente, açúcar e um detergente de coco / neutro inteiro. O resultado é uma espécie de pasta cremosa que limpa e dá brilho imediato. Você vai precisar de:

1 frasco de detergente de coco 2 colheres (sopa) de açúcar 1 colher (sopa) de creme dental branco Esponja de lavar louça Esponja de aço

Modo de preparo e aplicação:

Em um recipiente misture o detergente, o açúcar e a pasta de dente até obter uma textura cremosa. Aplique parte da mistura sobre a panela de alumínio, espalhando com a esponja. Deixe agir por cerca de cinco minutos. Esfregue com a esponja de aço Enxágue e seque bem.

Alguns usuários comentaram o vídeo acima e elogiaram a mistura, inclusive na limpeza de outros itens da cozinha. "Fiz essa mistura ontem, comecei a usar e gostei demais ,até copos, pratos e talheres estão brilhando", disse uma internauta."Essa dica vale milhões! Sensacional! Fiz e amei! Já indiquei pras amigas e foi sucesso! Vale a pena bater tudo no liquidificador para dissolver bem o creme dental . Ele demora para homogeneizar", comentou outra usuária.