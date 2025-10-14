Quem é humorista condenado por piada preconceituosa com ex-reality

Topo

Humorista Marcelo Duque foi condenado pelo TJ-SP - Divulgação
Humorista Marcelo Duque foi condenado pelo TJ-SP
14/10/2025 12h43

A Justiça de São Paulo condenou o humorista Marcelo Duque a pagar uma indenização de R$ 10 mil à Bianca Sessa, conhecida por ter participado da 3ª temporada do programa "Casamento às Cegas" (Netflix). O comediante ainda tem o direito de recorrer da sentença.

Decisão se deu após o humorista fazer uma piada considerada capacitista e preconceituosa sobre uma deficiência congênita da jovem. O episódio aconteceu em 2022, durante um show de stand-up.

Bianca Sessa, que é portadora de uma deficiência congênita e não possui a mão esquerda, foi alvo do comediante em um vídeo que circulou pela internet. Ele debochou do fato de Bianca ter buscado um casamento em um reality show, destacando que ela não tinha a mão esquerda, onde tradicionalmente se usa a aliança matrimonial.

Quem é Duque

Marcelo Duque é um nome da nova geração do humor brasileiro. Além de atuar como comediante, ele é ator, diretor e roteirista. Antes de se destacar nas redes sociais, ele construiu carreira no teatro, na televisão e no cinema.

Artista fez parte do elenco do canal de esquetes "Parafernalha", um dos pioneiros da comédia digital no Brasil. O trabalho mais recente é o show solo "Tudo Que Eu Gosto".

É destaque nas redes sociais. Ele acumula mais de 1,8 milhão de seguidores no TikTok e possui 624 mil seguidores no Instagram.

Duque também utiliza o humor para comentar fofocas e eventos atuais, como quando fez piada sobre o fim do relacionamento entre Virginia e Vini Jr. "Eu não sabia que a sua boca mente. Eu só queria os teus beijos lentamente. Chorei", cantou o humorista, em referência ao caso.

