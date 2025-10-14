Influencer preso pela PF exigiu relógios de convidados de casamento

O influenciador Buzeira foi detido hoje em operação da Polícia Federal contra esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

Quem é Buzeira?

Bruno Alexssander ficou famoso fazendo rifas e sorteios no Instagram. Hoje, acumula mais de 15 milhões de seguidores na rede social.

Natural de Itaquera, zona Leste de São Paulo, tentou carreira como jogador de futebol e como MC, como contou em entrevista ao Jornal de Brasília.

Buzeira chegou a cursar o ensino superior em tecnologia do comércio exterior. Ele trabalhou na DB Schenker, empresa alemã, mas acabou saindo do cargo. "Estava insatisfeito porque não consegui subir de cargo e as pessoas me perseguiam lá dentro por causa do meu estilo periférico. Vi que eu não me encaixava ali", disse ao Jornal de Brasília.

Ele começou com os sorteios rifando a própria moto em 2020. Segundo Buzeira, ganhou R$ 40 mil nesse primeiro sorteio. Seguiu no ramo firmando parcerias com outros influenciadores e chama os sorteios de "ação". Ao jornal de Brasília, diz ter investido no marketing digital, que teria rendido um lucro de R$ 3 milhões.

Com o tempo, começou a levar uma vida de ostentação. É dono de vários carros de luxo e viajou para lugares como Dubai, Inglaterra e França, sempre de classe executiva.

Em 2022, ele já havia sido citado em ação da PF sobre investigação de jogos de loteria — as rifas e sorteios seriam ilegais. A PF fez busca e apreensão na casa do influenciador. "Levaram todos os meus veículos, mas nada foi comprovado contra mim. Isso, na verdade, acabou me dando mais um empurrãozinho, pois foi o que me fez viralizar na internet", disse Buzeira. Os bens foram devolvidos, mas a investigação continuou na 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro criminal da Barra Funda, em São Paulo.

Em 2023, Buzeira presenteou Neymar com um colar milionário. Na época, o influenciador afirmou que a peça era de ouro e valia R$ 2 milhões.

Em julho, Buzeira se casou e uma atitude na festa gerou polêmica. Ele fez a tradicional brincadeira da gravata, em que o noivo pede dinheiro aos convidados. No entanto, ele pediu que eles doassem relógios, sapatos e outros acessórios de luxo que estavam vestindo. Com a repercussão negativa, ele afirmou: "Os [presentes] que foram de coração, vou guardar para mim como forma de recordação. Os que deram com outras intenções, eu vou devolver ou distribuir na favela".