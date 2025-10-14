Topo

Entretenimento

Influencer preso pela PF exigiu relógios de convidados de casamento

Buzeira já causou polêmica por pressionar convidados de seu casamento a doarem relógios e outros itens de luxo - Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial
Buzeira já causou polêmica por pressionar convidados de seu casamento a doarem relógios e outros itens de luxo Imagem: Reprodução/Instagram/@buzeira_oficial
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/10/2025 08h59

O influenciador Buzeira foi detido hoje em operação da Polícia Federal contra esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

Quem é Buzeira?

Bruno Alexssander ficou famoso fazendo rifas e sorteios no Instagram. Hoje, acumula mais de 15 milhões de seguidores na rede social.

Natural de Itaquera, zona Leste de São Paulo, tentou carreira como jogador de futebol e como MC, como contou em entrevista ao Jornal de Brasília.

Relacionadas

Samba com musa, ida à cracolândia: as visitas da família real ao Brasil

Perito criminal faz simulação de cena e revela quem matou Odete Roitman

Morte, crueldade animal e briga: os problemas na saga 'Velozes e Furiosos'

Buzeira chegou a cursar o ensino superior em tecnologia do comércio exterior. Ele trabalhou na DB Schenker, empresa alemã, mas acabou saindo do cargo. "Estava insatisfeito porque não consegui subir de cargo e as pessoas me perseguiam lá dentro por causa do meu estilo periférico. Vi que eu não me encaixava ali", disse ao Jornal de Brasília.

Ele começou com os sorteios rifando a própria moto em 2020. Segundo Buzeira, ganhou R$ 40 mil nesse primeiro sorteio. Seguiu no ramo firmando parcerias com outros influenciadores e chama os sorteios de "ação". Ao jornal de Brasília, diz ter investido no marketing digital, que teria rendido um lucro de R$ 3 milhões.

Com o tempo, começou a levar uma vida de ostentação. É dono de vários carros de luxo e viajou para lugares como Dubai, Inglaterra e França, sempre de classe executiva.

View this post on Instagram

A post shared by Buzeira (@buzeira_)

Em 2022, ele já havia sido citado em ação da PF sobre investigação de jogos de loteria — as rifas e sorteios seriam ilegais. A PF fez busca e apreensão na casa do influenciador. "Levaram todos os meus veículos, mas nada foi comprovado contra mim. Isso, na verdade, acabou me dando mais um empurrãozinho, pois foi o que me fez viralizar na internet", disse Buzeira. Os bens foram devolvidos, mas a investigação continuou na 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro criminal da Barra Funda, em São Paulo.

Em 2023, Buzeira presenteou Neymar com um colar milionário. Na época, o influenciador afirmou que a peça era de ouro e valia R$ 2 milhões.

Em julho, Buzeira se casou e uma atitude na festa gerou polêmica. Ele fez a tradicional brincadeira da gravata, em que o noivo pede dinheiro aos convidados. No entanto, ele pediu que eles doassem relógios, sapatos e outros acessórios de luxo que estavam vestindo. Com a repercussão negativa, ele afirmou: "Os [presentes] que foram de coração, vou guardar para mim como forma de recordação. Os que deram com outras intenções, eu vou devolver ou distribuir na favela".

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Ícone da Pornochanchada aparece ao lado do caçula, nova capa da G Magazine

'Dona de Mim' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Alec Baldwin e irmão sofrem acidente de carro nos EUA; saiba mais

Influencer preso pela PF exigiu relógios de convidados de casamento

Anitta posa de biquíni fio-dental e mostra detalhes de viagem

DJ com 'maior bumbum do Brasil' posa nua: 'Sensualidade não tem idade'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Ana Castela estará na próxima novela das 7 da Globo

Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogar pela seleção

Em 'Vale Tudo', Heleninha pede 'um mambo caliente' e web elogia Paolla Oliveira

Morte, crueldade animal e briga: os problemas na saga 'Velozes e Furiosos'