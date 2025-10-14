Perito criminal faz simulação de cena e revela quem matou Odete Roitman

Eduardo Llanos, 58, trabalha com perícia criminal há 30 anos e comanda a SECRIM - Sewell Criminalística, uma das principais empresas do segmento. A pedido de Splash, o profissional analisou cenas de "Vale Tudo" para opinar sobre quem matou a vilã Odete Roitman (Débora Bloch).

Quem matou Odete Roitman

Se nós analisarmos a trajetória balística, eu arrisco a falar que foi alguém de baixa estatura ou que se encontrava sentado em uma cadeira, ou mesmo em uma cadeira de rodas

Eduardo Llanos

Para Llanos, Leonardo (Guilherme Magon) é o principal suspeito. Analisando a trajetória balística, o especialista acredita que o autor do disparo estava sentado no momento em que cometeu o crime. Considerando que Leonardo é o único cadeirante entre os personagens, a análise o coloca no grupo de pessoas que poderiam ter atirado na vilã.

Maria de Fátima (Bella Campos) é a principal suspeita entre os cinco listados pela autora Manuela Dias. Considerando a empunhadura perfeita da arma, a trajetória balística e a marca na parede, é provável que o autor do disparo não seja uma pessoa alta. O perito não se lembrou de personagens com baixa estatura, mas Maria de Fátima tem cerca de 1m62cm — a vítima tem cerca de 1m64cm.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Cesar (Cauã Reymond) são os mais altos do grupo. O primeiro tem cerca de 1m80cm, enquanto o segundo chega a 1m82cm. Celina (Malu Galli) tem 1m73, enquanto Heleninha (Paola Oliveira) bate 1m70cm. É possível que uma pessoa alta efetue o disparo de baixo para cima, como aponta a simulação da trajetória balística. Porém, não estaríamos considerando a empunhadura perfeita, conforme sugere a cena que mostra a morte de Odete.

Perito criminal apontou duas inconsistências apresentadas nas cenas. A primeira é de que nenhum personagem se preocupou em disfarçar as digitais no momento em que estiveram no quarto de Odete Roitman. Com isso, quem não cometeu o crime arriscou ser acusado injustamente por deixar material biológico no local.

O segundo ponto envolve as câmeras de segurança. Normalmente, elas apresentam os horários, facilitando a identificação cronológica. Dessa forma, seria mais fácil desvendar o crime entendendo qual foi a ordem de pessoas que entraram no quarto.

Se a primeira pessoa entrou para matar e foi embora sem executar, não existe lógica. Ou seja, precisa ser a primeira pessoa que entrou no local. Vai depender muito da escritora, tudo pode acontecer. Mas, na cabeça de um perito, isso é totalmente divergente

Eduardo Llanos

Também é possível que Odete tenha simulado a própria morte, segundo o especialista. Llanos aponta que a região do corpo em que Odete foi atingida pode não ser fatal, conforme as condições do disparo. "Ela pode ter subornado autoridades e simplesmente sumido porque estava sendo ameaçada por muita gente. É o que eu faria", analisou o perito.

São muitas divergências em relação a uma cena de crime real. Acredito que todo trabalho televisivo tem que ser estudado ou ter acompanhamento de uma pessoa que realmente trabalha na área da perícia para não cometer tantos erros.

Eduardo Llanos