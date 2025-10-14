Os 5 filmes mais assistidos da Netflix no primeiro semestre de 2025

No mais recente Relatório de Engajamento da Netflix, a gigante do streaming revelou os títulos que mais prenderam a atenção dos assinantes entre janeiro e junho de 2025. Foram mais de 95 bilhões de horas assistidas no período — somando séries, filmes, animações e documentários.

Abaixo, os cinco campeões de audiência da plataforma no primeiro semestre do ano.

1. De Volta à Ação (2025) - 165 milhões de visualizações

O encontro entre Jamie Foxx, Cameron Diaz e Glenn Close resultou em um sucesso explosivo. Na trama, um casal de ex-agentes secretos tenta levar uma vida normal após anos de missões clandestinas, escondendo o passado para criar os filhos em paz. Tudo muda quando um vídeo viral expõe um detalhe impossível para um cidadão comum — e reabre velhas caçadas.

De repente, a rotina de escola e supermercado dá lugar a cofres esquecidos, contatos duvidosos e rotas de fuga. O casal precisa reacender a sintonia e enfrentar um inimigo que conhece todos os seus truques.

2. Até a Última Gota (2025) - 103 milhões

Taraji P. Henson como Janiyah Wiltkinson em 'Até a última Gota' Imagem: Divulgação Netflix

O drama estrelado por Taraji P. Henson, Sherri Shepherd e Teyana Taylor mergulha na angústia de Janiyah, uma mãe solo disposta a tudo para salvar a filha doente. Após perder a casa e todo o dinheiro que tinha, ela toma uma decisão desesperada: assaltar um banco. O que começa como um ato de desespero se transforma num cerco policial, colocando Janiyah frente a frente com o que mais teme — a própria consciência. Entre reféns e dilemas morais, ela descobre que a sobrevivência pode depender de algo que nunca soube praticar: confiar nos outros.

3. A Lista da Minha Vida (2025) - 96 milhões

Sofia Carson e Kyle Allen em 'A lista da minha vida' Imagem: Divulgação Netflix

Com Sofia Carson, Kyle Allen e Sebastian De Souza, o filme combina emoção, mistério e autodescoberta. Alex Rose, uma jovem em luto pela morte da mãe, descobre que em um vídeo gravado antes de falecer, ela convoca a jovem para um desafio: completar a lista de desejos que escreveu na adolescência. Cada item cumprido libera uma nova mensagem gravada pela mãe. Ao reviver sonhos antigos, Alex enfrenta segredos familiares e reencontra o amor, transformando o luto em uma jornada de cura.

4. Exterritorial (2025) - 88 milhões

Jeanne Goursaud em cena de 'Exterritorial' Imagem: Divulgação Netflix

Estrelado por Jeanne Goursaud, Dougray Scott e Lera Abova, este thriller prende o fôlego do início ao fim. Durante uma visita ao consulado dos EUA em Frankfurt, uma ex-integrante de forças especiais vê o filho desaparecer entre detectores de metal e corredores sem janelas. Nenhum funcionário parece tê-lo visto, e as câmeras mostram menos do que deveriam. Determinada, ela transforma o prédio diplomático em um campo de batalha: mapeia saídas secretas, interroga quem encontra e expõe uma teia de corrupção que atravessa fronteiras.

5. Caos e Destruição (2025) - 87 milhões

Tom Hardy, Forest Whitaker e Timothy Olyphant são as estrelas de 'Caos e Destruição' Imagem: Divulgação

Em um cenário urbano sufocado por crime e corrupção, Tom Hardy, Forest Whitaker e Timothy Olyphant protagonizam um suspense intenso. Walker, um detetive desiludido, se envolve em uma operação que dá errado e o coloca na mira de facções e políticos corruptos. Enquanto tenta resgatar o filho de um senador, ele descobre uma teia de conspiração e corrupção que espelha seus próprios fantasmas.

Lista completa dos 10 mais vistos do primeiro semestre de 2025