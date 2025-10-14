6 nomes que correm por fora e podem ter matado Odete Roitman em 'Vale Tudo'

A dúvida em torno de quem matou Odete Roitman em "Vale Tudo" segue movimentando as conversas. Além dos cinco suspeitos oficiais, há quem indique nomes de personagens que "correm por fora" e também podem ter matado a vilã de Deborah Bloch.

A identidade do assassino será revelada apenas no último capítulo, marcado para 17 de outubro. Oficialmente, César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Quais são os outros possíveis assassinos de Odete

Nise

A especulação popular é de que Nise ainda esteja viva, apesar de rumores de que teria morrido. Olavo contou que ficou preso no elevador com uma mulher idosa na noite do assassinato, a caminho do quarto de Odete, levantando a suspeita de que essa idosa fosse Nise.

Essa teoria ganhou força entre fãs, que acreditam que se ela estivesse presente no local e momento certos, poderia ter tido participação direta ou indireta no crime. Entre suas motivações: vingança pela morte de sua neta, Ana Clara (Samantha Jones), ou por Odete ter mentido sobre Leozinho nos jornais.

Raquel

Uma silhueta muito parecida com Raquel teria sido vista entrando no Copacabana Palace na noite da morte de Odete. Telespectadores mais atentos — ou criativos — acreditam que ela tenha chegado logo após o encontro entre César e Olavo, coincidindo também com a chegada de Celina ao local.

Nas redes, há teorias de que Raquel poderia ter impedido Celina de matar Odete ou até cometido o crime para proteger Maria de Fátima, sua filha. Comentários de fãs como "Raquel matou Odete porque vale tudo, né?" reforçam essa especulação.

Leila

Apesar de não constar entre os suspeitos oficiais no remake, Carolina Dieckmmann teria recebido cenas secretas relacionadas ao crime. Ela esteve próxima de Marco Aurélio pouco antes do ocorrido, o que sugere envolvimento.

Em entrevista a Splash, Carol disse que não gravou cenas de Leila com uma arma em mãos, afastando a personagem de uma acusação direta. Mas a atriz não descarta seu papel como cúmplice de Marco Aurélio (Alexandre Nero), considerado um dos principais envolvidos no crime.

Já falei pra todo mundo: nem gravei com a arma na mão. Como vou matar a pessoa sem arma na mão? Só se ela morrer envenenada? Cúmplice, com certeza. Uma coisa que a Leila nasceu pra ser nessa vida foi ser cúmplice. Matar? Acho que ela não seria capaz não.

Freitas

O funcionário da TCA aparece como suspeito em teorias online após atender uma ligação misteriosa minutos antes do assassinato. O conteúdo da conversa pode ter revelado movimentações no casarão de Odete.

Essa ligação alimenta a possibilidade de que ele tivesse informações importantes ou atuasse como informante, talvez repassando dados que facilitassem o crime. A principal suspeita é que ele falava com Eugênio (Luis Salém), seu affair, e que teria passado informações sobre movimentações estranhas na mansão dos Roitman.

Eugênio

Mordomo também entra na lista não oficial de suspeitos, seja pelas supostas cenas secretas gravadas pelo ator Luis Salém ou motivações pessoais. Funcionário de tia Celina há anos, há quem acredite que ele tenha feito isso para proteger Celina, Heleninha e Afonso, em especial, após a volta de Leozinho.

Além de Dieckmann, Lobianco e Salém, outros atores receberam roteiros inéditos, como Ricardo Teodoro e Belize Pombal estão entre eles.

Luciano

Nas suspeitas mais criativas, Luciano é apontado como parente de Nise — filho ou neto — e até potencial assassino movido por vingança familiar. Ele aceitou suborno de Odete em um momento de desespero pela saúde da avó — na mesma época em que Nise também relatou problemas de saúde.

Parte do público "guardou" essa coincidência e a usa para alimentar a teoria. Conforme a suposição, além da avó/mãe, Luciano teria perdido o avô / pai, marido de Nise, que foi atropelado por Odete na ocasião do acidente que também vitimou Leonardo; e Ana Clara, que poderia ser sua irmã ou sobrinha.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos últimos capítulos aqui.