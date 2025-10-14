Topo

Nego Di: TJ determina leilão de carros de luxo avaliados em R$ 508 mil

Justiça do Rio Grande do Sul determina leilão de dois veículos de Nego Di Imagem: Reprodução/Instagram/trevisanleiloes
Ricardo Pedro Cruz
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/10/2025 13h39

A Justiça do Rio Grande do Sul determinou o leilão de dois veículos de Nego Di. O humorista foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado, em junho, por estelionato.

O que aconteceu

Medida faz parte de uma ação de alienação antecipada de bens apreendidos. O instrumento jurídico ocorre quando há risco de desvalorização, deterioração ou dificuldade de manutenção.

Valor total dos bens é de R$ 508.851,90, segundo avaliação realizada em agosto de 2025. A informação foi apurada pela reportagem de Splash.

RAM Classic Laramie (2022): avaliada em R$ 245.583,90;
Range Rover Velar 2.0 (2018): avaliada em R$ 263.268,00.

Entenda o caso

O influenciador foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por estelionato em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Na decisão, a magistrada Patrícia Pereira Tonet, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas, afirma que o inquérito policial registrou 370 crimes de estelionato da loja virtual dos denunciados, chamada "TADIZUERA", entre 8 de março e 26 de julho de 2021.

A condenação detalha que a loja virtual comercializava televisões, smartphones e aparelhos de ar-condicionado com preços abaixo dos valores de mercado sem ter condições de cumprirem com as ofertas. A decisão informa que os clientes dos denunciados não receberam os produtos adquiridos e nem o estorno dos valores pagos.

O que diz a defesa do influenciador

Nego Di - Reprodução/X - Reprodução/X
Nego Di foi condenado por estelionato
Imagem: Reprodução/X

A defesa de Nego Di publicou uma nota apontando parcialidade e desrespeito na condenação do humorista. "Sua imagem foi utilizada para promover o projeto, confiando nas informações e responsabilidades atribuídas à outra parte envolvida. Não havia vínculo societário formal nem atuação conjunta na administração do negócio", afirmou a advogada Camila Kersch.

A advogada do artista ainda diz que as vítimas concordaram em negociar e foram ressarcidas de forma voluntária por Nego Di. "Isso demonstra seu compromisso em reparar integralmente os danos, apesar de não ter executado os atos nem se beneficiado diretamente das transações", acrescentou.

