Não vai ser fácil, mas tenho fé, diz Val Marchiori no início de quimioterapia

14/10/2025 12h47

Ao lado do marido e filhos, a empresária e apresentadora Val Marchiori começou nesta terça-feira, 14, sua primeira sessão de quimioterapia como parte do tratamento contra o câncer diagnosticado em agosto.

Em entrevista à revista Quem, a ex-participante do reality Mulheres Ricas detalhou o cronograma médico: serão seis sessões de quimioterapia, cada uma com duração de cerca de cinco horas, realizadas a cada três semanas.

Ela disse estar confiante e amparada pela fé e pelo apoio da família. "Tenho fé em Deus, estou com meus filhos, meu marido, muita gente me apoiando. E Deus, em primeiro lugar, que eu vou vencer essa. Tenho discernimento de que não vai ser fácil", declarou.

Nesta manhã, ela foi internada no Hospital Albert Einstein para a implantação de um cateter, que deverá permanecer por seis meses. É por ele que ela receberá a medicação, que deve começar a ser ministrada ainda nesta terça-feira.

Após essa etapa, a apresentadora passará por radioterapia, inicialmente prevista para 15 aplicações. "A princípio serão seis sessões, se meu corpo aguentar. São cinco horas cada, uma a cada três semanas. Depois começo as sessões de rádio, a princípio são 15, mas pode ser mais, tudo depende de como o meu corpo vai reagir", explicou.

Val Marchiori reconhece que o tratamento exigirá mudanças significativas em sua rotina e ressalta possíveis efeitos colaterais, como cansaço, alterações na pele e adaptações alimentares.

