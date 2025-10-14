Topo

Após decisão da Globo, último capítulo de Êta Mundo Melhor! ganha nova data

Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta Mundo Melhor" - Fábio Rocha/Globo
Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

14/10/2025 13h57

A novela "Êta Mundo Melhor!" foi esticada e agora terá 221 capítulos. Com isso, a data do final precisou ser alterada, de acordo com informações do jornal O Globo.

O que aconteceu

"Êta Mundo Melhor!" só termina em 13 de março. Sendo assim, a estreia da sucessora, "Nobreza do Amor", foi adiada do dia 2 para 16 de março.

Uma pesquisa de grupo feita pela Globo mostrou que a trama das 18h segue bem avaliada. O público adora Dita (Jeniffer Nascimento) e torce pelo romance com Candinho (Sergio Guizé). A vilã Sandra (Flávia Alessandra) também foi apontada como um dos destaques da história.

Os entrevistados disseram ainda que gostariam de ver Estela (Larissa Manoela) com um novo par romântico. A chegada de Túlio (Cadu Libonati), já prevista pelos autores, atendeu exatamente a esse desejo. O personagem seguirá até o final da novela.

Houve comentários sobre o núcleo do sítio, com o público sugerindo mais interação entre esses personagens e os que vivem na cidade. Atenta a isso, a produção prepara novidades.

Em breve, Grace Gianoukas entra na trama como Jocasta, ex-namorada de Quinzinho (Ary Fontoura). Ela aparecerá no fim de outubro e vai disputar o coração dele com Cunegundes (Elizabeth Savala), prometendo agitar os últimos capítulos da novela.

