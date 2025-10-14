Topo

D'Angelo, astro do soul e do R&B, morre aos 51 anos

O astro do R&B D'Angelo morreu aos 51 anos Imagem: Shahar Azran/Getty Images
D'Angelo, astro do soul e do R&B, morreu hoje, aos 51 anos, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

D'Angelo havia sido diagnosticado com câncer no pâncreas. O músico estava passando por cuidados paliativos nas últimas duas semanas, mas já estava há meses no hospital, disse uma fonte à revista People. O diagnóstico de câncer não havia sido divulgado antes da morte.

Em maio, o cantor cancelou um show no festival Roots Picnic, após uma cirurgia. Em uma nota, o músico lamentou a ausência e afirmou que cancelou a apresentação "devido a um atraso médico imprevisto" em relação a uma cirurgia feita no início do ano. D'Angelo disse ainda que estava trabalhado em novas músicas no estúdio e animado para ver os fãs em breve.

D'Angelo fez grande sucesso nos anos 1990 e venceu quatro prêmios Grammy. D'Angelo levou o Grammy de melhor álbum de R&B duas vezes: com o disco "Voodoo", em 2001, e com "Black Messiah", em 2016. Ele também levou os prêmios de melhor canção de R&B com "Really Love" e de melhor performance vocal de R&B com "Untitled (How Does It Feel)", seu maior sucesso.

D'Angelo colaborou com artistas como Lauryn Hill, Erykah Badu, Mos Def, Snoop Dogg e Common, além de ter feito parte do coletivo Soulquarians. Seu último lançamento foi a faixa "I Want You Forever", uma colaboração com Jay-Z lançada em 2024 para o filme "O Livro de Clarence". No ano passado, o músico Raphael Saadiq confirmou que D'Angelo estava trabalhando em novas músicas.

Ele deixa dois filhos e uma filha. O músico, que nunca foi casado, teve seu primogênito com a cantora de R&B Angie Stone. Ela morreu em um acidente de carro em março deste ano.

