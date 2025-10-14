Adeus, MTV Brasil: 8 momentos icônicos do canal que chega ao fim em 2025

A partir do dia 1º de janeiro de 2026, os canais musicais da MTV deixam de existir no Brasil. O canal fez história na década de 90, moldando o gosto musical e cultural de uma geração.

Splash reuniu os momentos mais icônicos da MTV Brasil:

Fluminense 12 x MTV 0

A emissora formou um time de músicos e VJs para entrar em campo contra o Fluminense em 1997. A disputa aconteceu porque o canal estava patrocinando o tricolor carioca na época. O placar? Fluminense 12 x MTV 0.

Cazé coloca fogo no cenário

O VJ Cazé Peçanha "aproveitou" o último episódio do Teleguiado para destruir o cenário. Ao vivo, ele incendiou o espaço.

João Gordo x Dado Dolabella

Dado Dolabela e João Gordo brigam ao vivo na MTV Imagem: Reprodução/MTV

Dado Dolabella foi convidado para o Gordo a Go-Go, talk show de João Gordo, em 2003. A participação não acabou nada bem: o cantor se irritou com o apresentador e tirou várias armas brancas de uma caixa. Os dois começaram a se enfrentar e quase partiram para a agressão física.

Bronca de Caetano Veloso

No VMB 2004, Caetano Veloso se revoltou ao vivo por falhas no som enquanto se apresentava com David Byrne. Ele interrompeu o show e pediu: "MTV, bota essa porr* para funcionar. Toma vergonha na cara, vamos começar do começo".

Hermes & Renato

28.mar.2013 - Os humoristas Felipe Torres (Boça), Marco Antonio Alves (Vo Lurdes), Fausto Fanti (Padre Gato) e Adriano Silva (Joselito) em 2013, quando o grupo voltou para a MTV Imagem: Fabio Braga/Folhapress

É difícil escolher um momento do programa, que por si só fez história. Com as esquetes mais imprevisíveis da televisão brasileira, Hermes & Renato conquistou a audiência da MTV.

Beija-sapo

"Beija Sapo" (2005-2007): Apresentado por Daniela Cicarelli, na MTV, o programa apresentou versão de beijo gay com homens e mulheres Imagem: Reprodução

O programa de namoro apresentado por Daniela Cicarelli era um sucesso. Em 2005, exibiu um dos primeiros gays da TV aberta, o que rendeu uma temporada só para pessoas do mesmo sexo no ano seguinte.

Patrícia Poeta (Tatá Werneck)

Tatá Werneck viralizou como a repórter poetiza do Comédia MTV. Até hoje, o trecho é lembrado e revivido.

Titi Muller tem crise de riso

Titi Muller virou meme em 2011 ao não conseguir parar de rir ao ver uma fã se transformando em Adele no Acesso MTV.