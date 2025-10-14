Michelle Barros detona Dudu Camargo: 'Forçado, sem escrúpulos, manipulador'
Em uma conversa durante a noite de hoje na área externa da sede de A Fazenda 2025 (Record), Michelle Barros detonou Dudu Camargo.
O que aconteceu
Em uma rodinha de conversa com outros peões, ela criticou o apresentador: "Eu acho que ele é o maior manipulador do jogo, ele é o agente do caos e tem gente na casa que fica aplaudindo ele. Se a gente ignorar ele..."
Shia concordou. "Eu falei pra ele na cozinha, mas o problema é que as pessoas acham engraçado. Não é engraçado."
Fernando também apoiou a jornalista. "Ele é sem escrúpulos. Ele colocou a Gaby, uma das pessoas mais próximas dele, e colocou ela no cavalo. E ela falou: 'Não quero'."
Ele não é engraçado, é forçado, é sem escrúpulos, é mau-caráter, porque usa as pessoas ao bel prazer.
Michelle Barros
