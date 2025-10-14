Topo

Entretenimento

Mãe de Vini Jr. comparece a ensaio de Virginia na Grande Rio

Virginia Fonseca compareceu a mais um ensaio da Grande Rio - Anderson Bordê/AgNews
Virginia Fonseca compareceu a mais um ensaio da Grande Rio Imagem: Anderson Bordê/AgNews
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

14/10/2025 23h21

Virginia Fonseca, 26, compareceu acompanhada de Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr., 25, ao seu ensaio da Grande Rio na noite de hoje.

O que aconteceu

Nos bastidores do evento, Fernanda posou para fotos ao lado de carnavalescos, como David Brazil, 56. Apesar de ter publicado vários registros do ensaio, Virginia não incluiu a convidada em nenhum deles.

Relacionadas

Ator de série de comédia dos anos 90 é preso perto da fronteira dos EUA

Atriz de 'Êta Mundo Melhor' foi 'descoberta' por Bruno Gagliasso em cinema

O que acontece com Sofia? Promessa de vilão muda tudo em 'Dona de Mim'

A influenciadora digital já havia admitido estar disposta a dar uma nova chance ao jogador de futebol. "Por mais que tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver", declarou ela recentemente, ao portal Leo Dias.

Vini e Virginia estavam "se conhecendo", mas se distanciaram após o vazamento de conversas dele com outras mulheres. Em um dos diálogos que vieram à tona, o atleta combinava encontros com a influenciadora digital Day Magalhães na Espanha.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Carol se exalta, treta ao vivo e leva bronca de Galisteu: 'Me respeita'

Adriane Galisteu repreende Dudu Camargo: 'Quem dá o comando sou eu'

Mãe de Vini Jr. comparece a ensaio de Virginia na Grande Rio

Dudu Camargo indica Fernando Sampaio para a quarta roça de A Fazenda 17

Dudu Camargo sobre Carol Lekker: 'É uma das vilãs do programa'

Virginia Fonseca brilha em ensaio da Grande Rio com look de pedrarias

Heleninha termina Vale Tudo presa? O que acontece após confissão inesperada

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 15/10 a 18/10

Carol Lekker joga tigela na piscina onde Dudu Camargo está: 'Acertou?'

Celulari, Serrado e Infante serão Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier

Jennifer Aniston explica motivo de não ter adotado após descobrir problemas de fertilidade