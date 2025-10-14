Topo

Luis Salem, o Eugênio de 'Vale Tudo', curte férias e exibe tatuagens

Luis Salem, que vive Eugênio (à esquerda) em "Vale Tudo", curtiu a praia da Barra (à direita) nesta semana
Luis Salem, que vive Eugênio (à esquerda) em 'Vale Tudo', curtiu a praia da Barra (à direita) nesta semana Imagem: Divulgação/Globo/Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

14/10/2025 20h17

Luis Salem, 61, está curtindo férias em Salvador (BA), cidade onde morava até se instalar no Rio de Janeiro (RJ) para gravar "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

O ator publicou nas redes sociais um vídeo curtindo a praia do Porto. "Agora sim, cheguei em casa. Porto da Barra, terça-feira... Olha quem está aqui! Estamos aqui na praia. Viva a Bahia!", festejou ele nos stories de seu Instagram, mostrando os amigos que o acompanhavam na ocasião.

No registro, foi possível ver as tatuagens que Luis possui abaixo do pescoço. O artista tem algumas gravuras florais desenhadas nessa região do corpo, as quais praticamente sumiam dentro do figurino de seu personagem na novela da Globo.

No folhetim de Manuela Dias, ele dá vida ao mordomo Eugênio. Empregado de confiança de Celina (Malu Galli), costuma se envolver nas questões familiares da patroa e de seus sobrinhos, Afonso (Humberto Carrão) e Heleninha (Paolla Oliveira).

luis salem 1 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

luis salem 2 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

luis salem 3 - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

