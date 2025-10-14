Topo

Entretenimento

Luan Pereira dá entrada no hospital com pedras nos rins

São Paulo

14/10/2025 12h56

O cantor Luan Pereira precisou ir ao hospital nesta segunda-feira, 13, após sentir fortes dores, que classificou como as piores de sua vida. Em suas redes sociais, ele contou que foi medicado e segue em tratamento.

"Começando a semana desse jeito: pedra nos rins, maior dor da minha vida, meu Deus", escreveu o sertanejo, que já recebeu alta e está em um hotel.

Luan relatou dificuldade em encontrar posição por conta da dor. "Vira de lado, de costas, de frente, de qualquer jeito, até do avesso. Você se enverga, se encolhe e não tem nada que faça essa dor parar. Já tomei remédio, Tramal, Morfina, mas essa dor descarada volta", contou.

Segundo o cantor, ele segue tomando medicamentos para aliviar o desconforto. "Mas quando passa o efeito dos remédios, é insuportável", afirmou.

Na manhã desta terça-feira, 14, Luan atualizou seu estado de saúde e agradeceu as mensagens de apoio dos fãs. "Tem várias pedras no meu rim e no canal da urina. [...] Agora é esperar o tempo de Deus pra expelir essas pedras", disse. Ele contou ainda que está bebendo bastante água para auxiliar no processo.

Atualmente na repescagem do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, o cantor ainda não confirmou se permanecerá na competição.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Globo chama Lola, de 'Beleza Fatal', de 'Bebel da 25 de Março' em evento e HBO Max rebate

Após decisão da Globo, último capítulo de Êta Mundo Melhor! ganha nova data

Liniker se apresentará na cerimônia do Grammy Latino 2025

Virgínia posa sorridente com irmão de Vini Jr. em partida de beach tênis

Nego Di: TJ determina leilão de carros de luxo avaliados em R$ 508 mil

D'Angelo, astro do soul e do R&B, morre aos 51 anos

Débora Bloch revela o 'lado bom' de viver Odete Roitman: 'Pegar o Cauã'

Esposa de Bruce Willis diz que sente luto em vida: 'Conviver com a dor'

Luan Pereira dá entrada no hospital com pedras nos rins

Você notou? Três falhas prejudicam final de Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Não vai ser fácil, mas tenho fé, diz Val Marchiori no início de quimioterapia