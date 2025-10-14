Topo

Luan Pereira relata dores intensas após diagnóstico de pedra nos rins

Luan Pereira relata fortes dores após diagnóstico de pedra nos rins Imagem: Reprodução/Instagram
14/10/2025 00h28

Luan Pereira, 22, atualizou seu estado de saúde após dar entrada com fortes dores em um hospital do Rio de Janeiro.

O artista revelou que segue sentindo dores mesmo após o uso de medicamentos. "Eu não consigo achar uma posição pra ficar confortável, que mesmo com remédio dói. Vontade de chorar. Eu vou apagar agora, tentar apagar. Na verdade, daqui a pouco vou tomar um remédio que dá muito sono", disse em publicação nos stories, direto do hotel onde está hospedado.

O músico foi diagnosticado com pedra nos rins. Luan comentou que os médicos recomendaram repouso absoluto enquanto avaliam as próximas etapas. "Eu já tomei remédio, tomei tramal, tomei morfina e volta essa dor descarada, misericórdia", contou.

No Instagram, o sertanejo compartilhou fotos do atendimento médico. Luan compartilhou o registro em uma cadeira de rodas, no momento em que tomava medicações venosas. "Começando a semana desse jeito, pedra nos rins, maior dor da minha vida", escreveu.

