Luan Pereira relata dores intensas após diagnóstico de pedra nos rins

Luan Pereira, 22, atualizou seu estado de saúde após dar entrada com fortes dores em um hospital do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O artista revelou que segue sentindo dores mesmo após o uso de medicamentos. "Eu não consigo achar uma posição pra ficar confortável, que mesmo com remédio dói. Vontade de chorar. Eu vou apagar agora, tentar apagar. Na verdade, daqui a pouco vou tomar um remédio que dá muito sono", disse em publicação nos stories, direto do hotel onde está hospedado.

O músico foi diagnosticado com pedra nos rins. Luan comentou que os médicos recomendaram repouso absoluto enquanto avaliam as próximas etapas. "Eu já tomei remédio, tomei tramal, tomei morfina e volta essa dor descarada, misericórdia", contou.

No Instagram, o sertanejo compartilhou fotos do atendimento médico. Luan compartilhou o registro em uma cadeira de rodas, no momento em que tomava medicações venosas. "Começando a semana desse jeito, pedra nos rins, maior dor da minha vida", escreveu.