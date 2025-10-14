Topo

Entretenimento

Liniker se apresentará na cerimônia do Grammy Latino 2025

São Paulo, 14

14/10/2025 13h51

Liniker vai representar o Brasil no palco da 26ª Entrega Anual do Grammy Latino, marcada para o dia 13 de novembro, em Las Vegas. A cantora está entre os artistas confirmados para se apresentar na cerimônia principal, que será transmitida ao vivo da MGM Grand Garden Arena pela TelevisaUnivision, a partir das 20h.

A participação vem em um dos momentos mais marcantes da carreira da artista. Seu mais recente álbum, Caju, recebeu sete indicações, incluindo três das quatro categorias mais disputadas da premiação: Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano.

O trabalho também concorre aos prêmios de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.

Além da brasileira, nomes como Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, Dannylux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Morat, Raphael e Los Tigres Del Norte também estão entre os artistas confirmados para se apresentar na cerimônia.

Antes da transmissão principal, ocorre a Premiere do Latin Grammy, quando a maioria das categorias é anunciada. Essa etapa é marcada por apresentações intimistas, discursos de agradecimento e homenagens que celebram a diversidade da música latina.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Três demônios? O que acontece após prisão de Celina em 'Vale Tudo'

Adeus, MTV Brasil: 8 momentos icônicos do canal que chega ao fim em 2025

Drew Struzan, autor dos pôsteres de Star Wars e Indiana Jones, morre aos 78

Detalhe que liga Consuêlo a Olavo no final de 'Vale Tudo' foi descartado

Globo chama Lola, de 'Beleza Fatal', de 'Bebel da 25 de Março' em evento e HBO Max rebate

Após decisão da Globo, último capítulo de Êta Mundo Melhor! ganha nova data

Liniker se apresentará na cerimônia do Grammy Latino 2025

Virgínia posa sorridente com irmão de Vini Jr. em partida de beach tênis

Nego Di: TJ determina leilão de carros de luxo avaliados em R$ 508 mil

D'Angelo, astro do soul e do R&B, morre aos 51 anos

Debora Bloch revela o 'lado bom' de viver Odete Roitman: 'Pegar o Cauã'