Kim Kardashian lança calcinha que simula pelos pubianos; veja quanto custa

Marca de Kim Kardashian lança coleção de calcinhas que simulam pelos pubianos - Reprodução/Instagram
Marca de Kim Kardashian lança coleção de calcinhas que simulam pelos pubianos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/10/2025 17h31

A Skims, marca de roupas da influenciadora Kim Kardashian, lançou uma coleção de calcinhas que simulam pelos pubianos.

O que aconteceu

Novidade foi anunciada hoje no Instagram da marca. A coleção foi batizada de "The Ultimate Bush", que em tradução livre significa "O Arbusto Final".

Cada peça é vendida por R$ 190. A descrição detalha que são feitas à mão, utilizando uma malha super transparente e elástica.

Campanha publicitária da marca abraça a natureza inusitada do produto, afirmando: "Com a nossa nova e ousada calcinha de cabelo falso, o seu carpete pode ser da cor que você quiser".

