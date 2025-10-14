Kim Kardashian lança calcinha que simula pelos pubianos; veja quanto custa
A Skims, marca de roupas da influenciadora Kim Kardashian, lançou uma coleção de calcinhas que simulam pelos pubianos.
O que aconteceu
Novidade foi anunciada hoje no Instagram da marca. A coleção foi batizada de "The Ultimate Bush", que em tradução livre significa "O Arbusto Final".
Cada peça é vendida por R$ 190. A descrição detalha que são feitas à mão, utilizando uma malha super transparente e elástica.
Campanha publicitária da marca abraça a natureza inusitada do produto, afirmando: "Com a nossa nova e ousada calcinha de cabelo falso, o seu carpete pode ser da cor que você quiser".