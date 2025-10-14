Em audiolivro de Harry Potter, atriz diz desconhecer boicote a J.K. Rowling

A atriz Keira Knightley, 40, revelou recentemente que não estava ciente das campanhas de boicote contra J.K. Rowling antes de assumir o papel de professora Dolores Umbridge nas novas edições de audiolivros da série Harry Potter.

O que aconteceu

Em entrevista ao Decider, promovendo seu novo filme da Netflix, "The Woman in Cabin 10", no qual interpreta uma repórter do Guardian, a atriz comentou sobre a reação dos fãs. Ela completou a fala com um apelo à tolerância e ao respeito:

Não estava ciente disso, não. Sinto muito. Sabe, acho que estamos todos vivendo em um período em que teremos que descobrir como viver juntos, não é mesmo? E todos temos opiniões muito diferentes. Espero que todos possamos encontrar respeito. Keira Knightley

Knightley se juntou a um elenco de peso para as versões de audiolivro da saga Harry Potter. Entre os nomes confirmados estão Cush Jumbo como narrador, Hugh Laurie no papel de Alvo Dumbledore e Riz Ahmed como Severo Snape.

O projeto reúne centenas de artistas e promete oferecer uma nova experiência auditiva para os fãs da série. Ao mesmo tempo, ele também reacende o debate sobre a obra de Rowling e seu posicionamento público.

Os pedidos de boicote à obra de J.K. Rowling se intensificaram após ela reagir à decisão da Suprema Corte do Reino Unido, que definiu o termo "mulher" na legislação de igualdade como aplicável apenas a mulheres biológicas, excluindo as trans. Em resposta, a escritora publicou nas redes sociais uma foto fumando um charuto — gesto amplamente interpretado como uma comemoração simbólica da decisão.

Mais recentemente, a escritora respondeu a Emma Watson na discussão sobre direitos trans, dizendo que a atriz "ignora o quão ignorante ela é". A declaração manteve o debate acalorado sobre a postura de Rowling e seu impacto na recepção pública de seus trabalhos.