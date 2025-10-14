Topo

Entretenimento

Jennifer Aniston explica motivo de não ter adotado após descobrir problemas de fertilidade

São Paulo, 14

14/10/2025 20h22

Jennifer Aniston explicou a decisão de não adotar uma criança. Na semana passada, a atriz afirmou que passou 20 anos tentando engravidar.

"Eu não quero adotar. Quero o meu próprio DNA em uma pessoinha. É a única opção; egoísta ou não, seja lá o que isso for considerado, era o que eu queria", afirmou no podcast Armchair Expert.

Ela passou por um tratamento de FIV (fertilização in vitro), mas não se magoa com o fato de não ter filhos. "Literalmente não há nada que eu possa fazer a respeito."

Apesar disso, a atriz afirmou que o momento em que os médicos lhe informaram que não havia nada que pudesse fazer com que ela tivesse filhos foi muito difícil.

"É algo muito emotivo [...] Há um momento estranho quando isso acontece", finalizou.

Na semana passada, Jennifer Aniston falou sobre boatos de que ela escolheu não ser mãe para poder priorizar sua carreira como atriz.

"As pessoas não sabiam da minha história, nem do que eu vinha enfrentando nos últimos 20 anos tentando formar uma família , porque eu não saia por aí contando meus problemas médicos. Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um ponto em que você não consegue mais ignorar", disse à Harper's Bazaar britânica.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Jennifer Aniston explica motivo de não ter adotado após descobrir problemas de fertilidade

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 15/10 a 25/10

Luis Salem, o Eugênio de 'Vale Tudo', curte férias e exibe tatuagens

Ex-Malhação é encontrado morto aos 30 anos em apartamento em SP, diz irmã

O que acontece com Sofia? Promessa de vilão muda tudo em 'Dona de Mim'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor' foi 'descoberta' por Bruno Gagliasso em cinema

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 15/10 a 25/10

D'Angelo, cantor pioneiro do neo-soul, morre aos 51 anos, segundo informações

Os 5 filmes mais assistidos da Netflix no primeiro semestre de 2025

Ator de série de comédia dos anos 90 é preso perto da fronteira dos EUA

'Caramelo' entra no top 3 de filmes mais assistidos da Netflix no mundo