Topo

Entretenimento

Irmãos Alec Baldwin e Stephen Baldwin batem carro contra árvore em Nova York

São Paulo

14/10/2025 09h50

Os atores e irmãos Alec Baldwin e Stephen Baldwin se envolveram em um acidente de carro nessa segunda-feira, 13, em East Hampton, Nova York (EUA). O veículo, um Range Rover branco, bateu de frente em uma árvore. Apesar do impacto, os dois saíram ilesos.

No Instagram, Alec gravou um vídeo para explicar o acidente. Segundo ele, estava com o irmão a caminho do Festival Internacional de Cinema de Hamptons quando um caminhão de lixo cruzou inesperadamente o caminho deles. Para evitar a batida, o ator desviou bruscamente e acabou batendo contra a árvore.

"Esmaguei o carro da minha esposa e me sinto mal por isso. Mas está tudo bem. Eu estou bem, meu irmão está bem", disse.

Ao site TMZ, o representante de Stephen confirmou que o ator está bem e "agradecido por ninguém ter se machucado". Ele também disse que os irmãos "estão seguros" após o susto.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Hugh Jackman busca reconciliação com a ex 2 anos após divórcio, diz site

Em Família: Globo apresenta programa que Eliana terá aos domingos

'A vida é muito curta para ser triste', diz Cara Bastone, que lança 'Quando Menos se Espera'

Locutor que se ofendeu com comentário de Bonner guarda mágoa de Pelé

Como será o novo quadro do 'Fantástico' que Felca irá comandar

Irmãos Alec Baldwin e Stephen Baldwin batem carro contra árvore em Nova York

'Vale Tudo' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Como vai ser o final de Aldeíde em 'Vale Tudo'? Veja o desfecho de 1988

Virginia, Zé Felipe e Castela devem se encontrar em casamento de cantora

Ícone da Pornochanchada aparece ao lado do caçula, nova capa da G Magazine

'Dona de Mim' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira