Dudu Camargo indica Fernando Sampaio para a quarta roça de A Fazenda 17

A Fazenda 2025: Dudu Camargo faz sua indicação - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Dudu Camargo faz sua indicação Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

14/10/2025 23h09

Dudu Camargo indicou Fernando Sampaio para a quarta roça de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

O Fazendeiro da semana iniciou a formação da roça falando com Nizam e apontando que gostaria que ele estivesse na roça, mas que ele teve um atrito com Fernando sobre suas atitudes. Dudu pediu, então, que Fernando explicasse sua treta com o ex-BBB.

O Fazendeiro continuou. "Nizam, você me deu a sugestão para dar oportunidade de, quem sabe, você se tornar Fazendeiro e ter oportunidade de corrigir aquela situação. Mas, acontece o seguinte: E se eu pegar para mim a responsabilidade? Você pode ir para aquele banco?".

Ele, então, apontou para Fernando. "Fernando, você vai! Você se resolva com o Nizam e quem saiba você se resolva com ele!"

A indicação de Fernando foi celebrada pelos demais peões da casa.

Entretenimento

