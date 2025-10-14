Hugh Jackman busca reconciliação com a ex 2 anos após divórcio, diz site

Dois anos após o divórcio com Deborra-Lee Furness, 69, Hugh Jackman, 56, busca se reconciliar com a ex-mulher. As informações são do site americano Radar Online.

O que aconteceu

O principal motivo para estabelecer a paz são os filhos do ex-casal, Oscar, 25, e Ava, 20. "Já faz dois anos que eles se separaram oficialmente e realmente é hora de deixar o ódio e a raiva de lado", disse uma fonte ao site.

Segundo a fonte, o ator buscava uma reconciliação há tempos, mas levou um tempo para Deborra se sentir pronta. "Resolver todas as questões legais parece ter ajudado porque ela finalmente está se recuperando".

Eles se encontraram algumas vezes em Nova York recentemente para conversar sobre o assunto e, ao que tudo indica, as coisas melhoraram drasticamente, o que é fantástico para todos, principalmente para os filhos. fonte ao Radar Online

O ex-casal se separou em 2023, após 27 anos de união. No ano passado, surgiram rumores de que o ator se envolveu com a atual namorada, a atriz Sutton Foster, 50, quando ainda estava casado.