Topo

Entretenimento

Hugh Jackman busca reconciliação com a ex 2 anos após divórcio, diz site

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness se separaram após quase 30 anos juntos - Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness se separaram após quase 30 anos juntos Imagem: Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
do UOL

De Splash, em São Paulo

14/10/2025 11h11

Dois anos após o divórcio com Deborra-Lee Furness, 69, Hugh Jackman, 56, busca se reconciliar com a ex-mulher. As informações são do site americano Radar Online.

O que aconteceu

O principal motivo para estabelecer a paz são os filhos do ex-casal, Oscar, 25, e Ava, 20. "Já faz dois anos que eles se separaram oficialmente e realmente é hora de deixar o ódio e a raiva de lado", disse uma fonte ao site.

Segundo a fonte, o ator buscava uma reconciliação há tempos, mas levou um tempo para Deborra se sentir pronta. "Resolver todas as questões legais parece ter ajudado porque ela finalmente está se recuperando".

Eles se encontraram algumas vezes em Nova York recentemente para conversar sobre o assunto e, ao que tudo indica, as coisas melhoraram drasticamente, o que é fantástico para todos, principalmente para os filhos. fonte ao Radar Online

O ex-casal se separou em 2023, após 27 anos de união. No ano passado, surgiram rumores de que o ator se envolveu com a atual namorada, a atriz Sutton Foster, 50, quando ainda estava casado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

BBB: quanto custa patrocinar reality? Receita total pode chegar a R$ 1,5 bi

Hugh Jackman busca reconciliação com a ex 2 anos após divórcio, diz site

Em Família: Globo apresenta programa que Eliana terá aos domingos

'A vida é muito curta para ser triste', diz Cara Bastone, que lança 'Quando Menos se Espera'

Locutor que se ofendeu com comentário de Bonner guarda mágoa de Pelé

Como será o novo quadro do 'Fantástico' que Felca irá comandar

Irmãos Alec Baldwin e Stephen Baldwin batem carro contra árvore em Nova York

'Vale Tudo' hoje (14): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Como vai ser o final de Aldeíde em 'Vale Tudo'? Veja o desfecho de 1988

Virginia, Zé Felipe e Castela devem se encontrar em casamento de cantora

Ícone da Pornochanchada aparece ao lado do caçula, nova capa da G Magazine