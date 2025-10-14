Heleninha termina Vale Tudo presa? O que acontece após confissão inesperada

No capítulo de hoje (14), Heleninha (Paolla Oliveira) passou a acreditar que matou a própria mãe, Odete Roitman (Debora Bloch), após sessão de terapia.

O que vai acontecer

Heleninha se entregou a polícia e, consequentemente, liberou a tia Celina (Malu Galli) da cadeia. No capítulo de quarta (15), ela receberá visitas de Tiago (Pedro Waddington), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Renato (João Vicente de Castro).

Na quinta-feira (16), ela será transferida para penitenciária. No entanto, Heleninha não termina a novela presa.

Após duas passagens de tempo, Heleninha vai aparecer ao lado de Celina, Eugênio (Luis Sallém), Renato e Tiago na mansão dos Roitman no último capítulo. Isso indica que a personagem não ficará presa por muito tempo.

Cenas decisivas sobre a morte de Odete foram gravadas em sigilo pela Globo. Emissora promoveu um esquema de segurança não visto em produções recentes para evitar vazamentos.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.